Тиждень на Буковині почався з трьох автокатастроф, одна з яких мала смертельні наслідки

Вночі на 31 липня поліцейські зафіксували трагічну подію на автошляху у селі Ванчиківці, Новоселицького району. 20-річний житель села Динівці, керуючи автомобілем «Ауді» на іноземній реєстрації, здійснив наїзд на пішохода. Потерпілого, 22-річного місцевого жителя, з численними травмами доставили до місцевої Центральної районної лікарні.
Цього ж дня увечері у Красноїльську, Сторожинецького району трапилась чергова автопригода. Місцевий житель, керуючи вантажівкою «ЗІЛ-131», допустив наїзд на 47-річного односельця, котрий лежав на узбіччі сільської дороги. За попередніми даними останній перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
Третя та остання автокатастрофа упродовж однієї доби сталася у одному з сіл Кельменецького району. 57-річний житель Сокирянського району, керуючи «Фольксвагеном Пассат» зіткнувся з автомобілем «Мерседес спрінтер» на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного водія. Внаслідок зіткнення, тілесні ушкодження отримала пасажирка «Мерседеса», котра була госпіталізована до Кельменецької центральної районної лікарні.
За даними фактами поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Поліцейські призначили низку експертиз та наразі з’ясовують всі обставини вищевказаних автопригод.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області