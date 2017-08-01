Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому районі отримає відповідне покарання

Правопорушника очікує сувора кримінальна відповідальність за ігнорування правил дорожнього руху, що спричинило жахливі наслідки. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Нагадаємо, що 28 липня під колесами автомобіля загинув місцевий житель селища Красноїльськ. Швидкість автівки та нетверезий стан водія не залишили пішоходу жодного шансу на життя. - https://cv.npu.gov.ua/uk/publish/article/199630



Поліцейськими призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин даного ДТП.



Слідчим відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

На даний час зловмиснику оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

