Укртрансбезпека посилила роботу на дорогах Чернівецької області

Питання контролю за недопущенням перевезення великогабаритних та великовагових вантажів – на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука.



Посадовими особами Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області посилено контроль за дотриманням вимог законодавства власниками та користувачами транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів та вантажів та забезпеченням ними безпеки при здійсненні пасажирських та вантажних перевезень, особливу увагу приділялося організації та проведення заходів з виведення з ринку пасажирських перевезень нелегальних перевізників, які здійснюють свою діяльність поза межами правового поля без оформлення відповідних дозвільних документів, перевезенні великогабаритних та великовагових вантажів та дотримання водіями транспортних засобів режиму праці та відпочинку. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.



Під час здійснення державного нагляду (контролю) в період з 20.07.2017 р. по 26.07.2017 р. посадовими особами Управління:

- перевірено 208 транспортних засобів з яких на габаритно ваговому контролі 139 транспортних засобів, виявлено 33 порушень, складено 26 актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та 2 акта про перевищення транспортним засобом нормативних вагових параметрів. На нелегальних перевізників які здійснюють свою діяльність поза межами правового поля складено 5 актів та 3 протоколи про адміністративне правопорушення;



- винесено 47 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів на суму 44030 грн. в тому числі 16 постанов на нелегалів які здійснюють свою діяльність поза межами правового поля на суму 14280 грн. та 6 постанов на перевізників які здійснювали перевезення вантажу з перевищенням вагових обмежень без отримання відповідного дозволу на суму 10200 грн., а також нараховано плату за проїзд великовагових та (або) великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування на суму 37 євро;



В період з 20.07.2017 р. по 26.07.2017 р. за результатами розгляду справ і винесених постанов Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області перераховано до Державного бюджету адміністративно-господарські штрафи на суму 27710 грн. та плату за проїзд великовагових та (або) великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування на суму 6215 грн.



Під час надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області в період з 24.07.2017 р. по 29.07.2017р. ПВД «Чернівці» видано 945 дозволів на суму 22219,48 грн. які перераховано до Державного бюджету.

