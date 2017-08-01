На захист держави чернівчани перерахували 50 мільйонів

З початку цього року платники, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 49,9 млн. грн. військового збору. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 12,4 млн. грн., або майже на чверть. Загалом із початку введення військового збору чернівчани поповнили ним держскарбницю на 183,9 млн. грн. - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.Сплата військового збору – це внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.