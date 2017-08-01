Заробітна плата працівників Чернівецької області у червні 2017 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у червні п.р. становила 6124 грн. що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Порівняно з травнем п.р. розмір заробітної плати збільшився на 15,9%, з червнем 2016р. – на 47,9%. Нарахування за одну відпрацьовану годину збільшилися протягом місяця на 26,8% і становили 49,17 грн. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



Індекс реальної заробітної плати за червень п.р. до травня п.р. становив 114,8%, до червня 2016р. – 130,5%.



Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності.



До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносились: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (9745 грн), фінансова та страхова діяльність (7391 грн), освіта (7063 грн), будівництво (6243 грн), серед промислових видів діяльності –постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7512 грн).



Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування (4082 грн), у сферах надання інших послуг (4168 грн) і охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4463 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами (4606 грн).

