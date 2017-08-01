У Чернівцях відбудеться міжнародний юнацький футбольний турнір

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За сприяння крайової влади 7, 8 та 9 серпня 2017 року в області відбудеться міжнародний юнацький футбольний турнір між командами округу Швабія (Німеччина), департаменту Майєнн (Франція), Сучавського повіту (Румунія) та Чернівецької області (Україна) в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи». Про це інформує прес-служба ОДА.



Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у футбольному святі:



7 серпня 15.00 – стадіон «Буковина»

8 серпня 09.30 – стадіон «Мальва»

9 серпня 09.30 – стадіон «Буковина»



Офіційне закриття турніру та нагородження переможців відбудеться 9 серпня о 13.00 на стадіоні «Буковина».



Вхід вільний