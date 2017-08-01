На Буковині за матеріалами СБУ заочно засуджено снайперку терористичної організації «ДНР»

Набув чинності вирок, винесений за матеріалами Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області колегією суддів Шевченківського райсуду обласного центру стосовно чернівчанки – снайперки терористичної організації «ДНР».Правоохоронці встановили, що жінка на початку 2015 року з особистих ідеологічних міркувань вирішила вступити до лав терористичної організації «ДНР». Вона добровiльно склала присягу та уклала контракт на "проходження служби" в незаконних збройних формуваннях, де встигла побувати снайпером, автоматником і навідником-оператором комплексу ПТУР.У складі батальйону «Сомалі», а пізніше іншого підрозділу, зловмисниця неодноразово брала участь у бойових діях проти Збройних Сил України, в тому числі й на передових позиціях в районі Донецького аеропорту. Окрім того, протягом цього часу терористка поширювала в соцмережах агітаційні антиукраїнські матеріали.Суд заочно визнав чернівчанку винною за ч. 1 ст. 258-3 Кримiнального кодексу України і призначив покарання у вигляді одинадцяти рокiв позбавлення волi - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.