Увага! Очікується сильна спека! (рекомендації)

Увага! Попередження про сильну спеку в Україні
За даними УкрГідрометцентру, 2-3 серпня вдень по Чернівецькій області сильна спека 35-37°.Як уберегти себе від перегрівання
Найближчим часом в області утримається спекотна погода. Тож, щоб ці дні пройшли без жодних неприємних нюансів, потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Особливо це стосується людей, які мають певні проблеми зі здоров’ям.
Одне з небезпечних явищ - це перегрівання. Стан, який виникає під впливом високої температури навколишнього середовища і факторів, які ускладнюють тепловіддачу — супроводжується розладами функцій всіх систем організму людини, зокрема нервової та серцево-судинної систем. Тому під час спеки особливу увагу на стан свого здоров`я слід звертати людям з артеріальною гіпертензією, хронічними серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, у яких перегрівання організму може зумовити розвиток ускладнень. Уразливими здебільшого є люди старше 65 років, люди з ожирінням, люди, які постійно приймають лікарські препарати, а також діти.
Всім людям, а особливо хворим із захворюваннями серця і судин, у літні спекотні дні потрібно прислухатися до відчуттів свого організму. Якщо виникає загальна слабкість з наростаючим болем у серці і тривожністю або страхом — це серйозний симптом, і потрібно негайно звернутися до лікаря!
Знизити ризик отримання теплового удару, а за разом і розвитку інсультів та інфарктів, можна завдяки такими діям.На вулиці
По можливості обмежити перебування на вулиці з 11-ї до 17-ї години, якщо ж вам все - таки потрібно вийти на вулицю то пам’ятайте, що найперше, у літній період людям варто подбати про свій одяг. Зокрема, рекомендується обирати одяг з легких і натуральних тканин, носити головні убори. І, що головне, – уникати тісної та синтетичної одежі. Адже вона ускладнює процес теплообміну.
Не забудьте також про головний убір – кашкет, панамку або легкий літній капелюх.
Візьміть із собою воду. Варто періодично пити воду невеликим ковтками.
Уникайте тривалого перебування під відкритими променями сонця. Намагайтесь перебувати у тіні.Удома
У години найбільшої спеки не відчиняйте вікна і двері на балкони. Краще провітрювати дім у ранкові і вечірні години, коли спека спадає.
Не слід сидіти під прямим струменем повітря від вентилятора, також слід побоюватися кондиціонерів. У спекотні дні реєструється велика кількість ангін та простудних захворювань, які були отримані людьми під кондиціонерами. Людина ж з серцево-судинними захворюваннями ризикує отримати пневмонію, яка стане серйозним випробуванням її здоров'ю.
Якщо у вас вдома немає кондиціонера, а температура надто висока, то варто одягнутись якомога легше і час від часу приймати прохолодний душ. Також для охолодження температури тіла потрібно протирати кінцівки, шию, груди, обличчя, чоло вологою серветкою, змоченою в прохолодній воді. У спеку можна робити прохолодні ванни (вода повинна бути трохи нижче кімнатної температури) для ніг, обтирання тіла настоєм м'яти.Їжа
У спекотні дні варто уникати алкоголю та гострої їжі. Холодне пиво охолоджує лише на короткий час, але потім в організмі залишається лише алкоголь. Щоб позбутися алкоголю, організм використовує запаси води – зневоднюється. Щоб уникнути зневоднення, треба пити знову, і не пиво, а воду.
Уникайте напоїв, які містять кофеїн і самої кави – вони зневоднюють організм. Уникайте також занадто солодких і густих напоїв, газованих солодких напоїв, які містять забагато цукру. Вони втамовують спрагу лише на короткий час. Уникайте також занадто холодних напоїв – можете легко підхопити ангіну.
Не варто їсти занадто жирні страви або смажені. Організмові важко їх перетравити.
У спеку треба пити 2-3 літри рідини – це може бути розбавлений водою сік цитрусових або інших фруктів. Можете додавати до води також м’яту. Взагалі їсти свіжі овочі, фрукти і зелень в спеку – дуже добре.
Симптоми теплового удару: Перша медична допомога при перегріванні включає:
- відчуття загальної слабкості
- біль в голові і запаморочливість
- прискорений пульс
- блювота
- температура, озноб, судоми
- незважаючи на спеку, ви перестали пітніти, а шкіра гаряча і має температуру до 40 градусів
- втрата орієнтації
- нетипово блідий колір шкіри
- сонячні опіки
- втрата свідомості
- переміщення постраждалого у прохолодне приміщення або тінь;
- надати постраждалому лежачого положення;
- зняти одяг, який ускладнює потовиділення; звільнити від пасків, краваток та ін.;
- зниження температури тіла фізичними методами (змочування холодною водою, накладання міхурів із льодом на великі судинно-нервові пучки — шию, пахові ділянки, холодні компреси на голову тощо);
- негайно викликати швидку медичну допомогу.
Будьте здорові!
Ярослав Стефак,
начальник медичної служби
Управління ДСНС України у Чернівецькій області