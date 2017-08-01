Увага! Очікується сильна спека! (рекомендації)

Симптоми теплового удару:

- відчуття загальної слабкості

- біль в голові і запаморочливість

- прискорений пульс

- блювота

- температура, озноб, судоми

- незважаючи на спеку, ви перестали пітніти, а шкіра гаряча і має температуру до 40 градусів

- втрата орієнтації

- нетипово блідий колір шкіри

- сонячні опіки

- втрата свідомості

Увага! Попередження про сильну спеку в УкраїніЗа даними УкрГідрометцентру, 2-3 серпня вдень по Чернівецькій області сильна спека 35-37°.Найближчим часом в області утримається спекотна погода. Тож, щоб ці дні пройшли без жодних неприємних нюансів, потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Особливо це стосується людей, які мають певні проблеми зі здоров’ям.Одне з небезпечних явищ - це перегрівання. Стан, який виникає під впливом високої температури навколишнього середовища і факторів, які ускладнюють тепловіддачу — супроводжується розладами функцій всіх систем організму людини, зокрема нервової та серцево-судинної систем. Тому під час спеки особливу увагу на стан свого здоров`я слід звертати людям з артеріальною гіпертензією, хронічними серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, у яких перегрівання організму може зумовити розвиток ускладнень. Уразливими здебільшого є люди старше 65 років, люди з ожирінням, люди, які постійно приймають лікарські препарати, а також діти.Всім людям, а особливо хворим із захворюваннями серця і судин, у літні спекотні дні потрібно прислухатися до відчуттів свого організму. Якщо виникає загальна слабкість з наростаючим болем у серці і тривожністю або страхом — це серйозний симптом, і потрібно негайно звернутися до лікаря!Знизити ризик отримання теплового удару, а за разом і розвитку інсультів та інфарктів, можна завдяки такими діям.По можливості обмежити перебування на вулиці з 11-ї до 17-ї години, якщо ж вам все - таки потрібно вийти на вулицю то пам’ятайте, що найперше, у літній період людям варто подбати про свій одяг. Зокрема, рекомендується обирати одяг з легких і натуральних тканин, носити головні убори. І, що головне, – уникати тісної та синтетичної одежі. Адже вона ускладнює процес теплообміну.Не забудьте також про головний убір – кашкет, панамку або легкий літній капелюх.Візьміть із собою воду. Варто періодично пити воду невеликим ковтками.Уникайте тривалого перебування під відкритими променями сонця. Намагайтесь перебувати у тіні.У години найбільшої спеки не відчиняйте вікна і двері на балкони. Краще провітрювати дім у ранкові і вечірні години, коли спека спадає.Не слід сидіти під прямим струменем повітря від вентилятора, також слід побоюватися кондиціонерів. У спекотні дні реєструється велика кількість ангін та простудних захворювань, які були отримані людьми під кондиціонерами. Людина ж з серцево-судинними захворюваннями ризикує отримати пневмонію, яка стане серйозним випробуванням її здоров'ю.Якщо у вас вдома немає кондиціонера, а температура надто висока, то варто одягнутись якомога легше і час від часу приймати прохолодний душ. Також для охолодження температури тіла потрібно протирати кінцівки, шию, груди, обличчя, чоло вологою серветкою, змоченою в прохолодній воді. У спеку можна робити прохолодні ванни (вода повинна бути трохи нижче кімнатної температури) для ніг, обтирання тіла настоєм м'яти.У спекотні дні варто уникати алкоголю та гострої їжі. Холодне пиво охолоджує лише на короткий час, але потім в організмі залишається лише алкоголь. Щоб позбутися алкоголю, організм використовує запаси води – зневоднюється. Щоб уникнути зневоднення, треба пити знову, і не пиво, а воду.Уникайте напоїв, які містять кофеїн і самої кави – вони зневоднюють організм. Уникайте також занадто солодких і густих напоїв, газованих солодких напоїв, які містять забагато цукру. Вони втамовують спрагу лише на короткий час. Уникайте також занадто холодних напоїв – можете легко підхопити ангіну.Не варто їсти занадто жирні страви або смажені. Організмові важко їх перетравити.У спеку треба пити 2-3 літри рідини – це може бути розбавлений водою сік цитрусових або інших фруктів. Можете додавати до води також м’яту. Взагалі їсти свіжі овочі, фрукти і зелень в спеку – дуже добре.- переміщення постраждалого у прохолодне приміщення або тінь;- надати постраждалому лежачого положення;- зняти одяг, який ускладнює потовиділення; звільнити від пасків, краваток та ін.;- зниження температури тіла фізичними методами (змочування холодною водою, накладання міхурів із льодом на великі судинно-нервові пучки — шию, пахові ділянки, холодні компреси на голову тощо);- негайно викликати швидку медичну допомогу.Будьте здорові!Ярослав Стефак,начальник медичної службиУправління ДСНС України у Чернівецькій області