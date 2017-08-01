Увага! Очікується сильна спека! (рекомендації)

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
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1 серпня о 11:00
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
2 серпня о 10.00
з нагоди Дня високомобільних десантних військ в 3-му батальоні тактичної групи (вул.Січових стрільців,6, колишня Московської олімпіади) відбудуться урочистості.


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Увага! Очікується сильна спека! (рекомендації)

Вчора, 12:09 / Коментарів: 0
Увага! Очікується сильна спека! (рекомендації)


Увага! Попередження про сильну спеку в Україні
За даними УкрГідрометцентру, 2-3 серпня вдень по Чернівецькій області сильна спека 35-37°.

Як уберегти себе від перегрівання

Найближчим часом в області утримається спекотна погода. Тож, щоб ці дні пройшли без жодних неприємних нюансів, потрібно дотримуватися певних правил поведінки. Особливо це стосується людей, які мають певні проблеми зі здоров’ям.

Одне з небезпечних явищ - це перегрівання. Стан, який виникає під впливом високої температури навколишнього середовища і факторів, які ускладнюють тепловіддачу — супроводжується розладами функцій всіх систем організму людини, зокрема нервової та серцево-судинної систем. Тому під час спеки особливу увагу на стан свого здоров`я слід звертати людям з артеріальною гіпертензією, хронічними серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, у яких перегрівання організму може зумовити розвиток ускладнень. Уразливими здебільшого є люди старше 65 років, люди з ожирінням, люди, які постійно приймають лікарські препарати, а також діти.

Всім людям, а особливо хворим із захворюваннями серця і судин, у літні спекотні дні потрібно прислухатися до відчуттів свого організму. Якщо виникає загальна слабкість з наростаючим болем у серці і тривожністю або страхом — це серйозний симптом, і потрібно негайно звернутися до лікаря!
Знизити ризик отримання теплового удару, а за разом і розвитку інсультів та інфарктів, можна завдяки такими діям.

На вулиці

По можливості обмежити перебування на вулиці з 11-ї до 17-ї години, якщо ж вам все - таки потрібно вийти на вулицю то пам’ятайте, що найперше, у літній період людям варто подбати про свій одяг. Зокрема, рекомендується обирати одяг з легких і натуральних тканин, носити головні убори. І, що головне, – уникати тісної та синтетичної одежі. Адже вона ускладнює процес теплообміну.
Не забудьте також про головний убір – кашкет, панамку або легкий літній капелюх.
Візьміть із собою воду. Варто періодично пити воду невеликим ковтками.
Уникайте тривалого перебування під відкритими променями сонця. Намагайтесь перебувати у тіні.

Удома

У години найбільшої спеки не відчиняйте вікна і двері на балкони. Краще провітрювати дім у ранкові і вечірні години, коли спека спадає.
Не слід сидіти під прямим струменем повітря від вентилятора, також слід побоюватися кондиціонерів. У спекотні дні реєструється велика кількість ангін та простудних захворювань, які були отримані людьми під кондиціонерами. Людина ж з серцево-судинними захворюваннями ризикує отримати пневмонію, яка стане серйозним випробуванням її здоров'ю.

Якщо у вас вдома немає кондиціонера, а температура надто висока, то варто одягнутись якомога легше і час від часу приймати прохолодний душ. Також для охолодження температури тіла потрібно протирати кінцівки, шию, груди, обличчя, чоло вологою серветкою, змоченою в прохолодній воді. У спеку можна робити прохолодні ванни (вода повинна бути трохи нижче кімнатної температури) для ніг, обтирання тіла настоєм м'яти.

Їжа

У спекотні дні варто уникати алкоголю та гострої їжі. Холодне пиво охолоджує лише на короткий час, але потім в організмі залишається лише алкоголь. Щоб позбутися алкоголю, організм використовує запаси води – зневоднюється. Щоб уникнути зневоднення, треба пити знову, і не пиво, а воду.

Уникайте напоїв, які містять кофеїн і самої кави – вони зневоднюють організм. Уникайте також занадто солодких і густих напоїв, газованих солодких напоїв, які містять забагато цукру. Вони втамовують спрагу лише на короткий час. Уникайте також занадто холодних напоїв – можете легко підхопити ангіну.
Не варто їсти занадто жирні страви або смажені. Організмові важко їх перетравити.

У спеку треба пити 2-3 літри рідини – це може бути розбавлений водою сік цитрусових або інших фруктів. Можете додавати до води також м’яту. Взагалі їсти свіжі овочі, фрукти і зелень в спеку – дуже добре.

Симптоми теплового удару:
- відчуття загальної слабкості
- біль в голові і запаморочливість
- прискорений пульс
- блювота
- температура, озноб, судоми
- незважаючи на спеку, ви перестали пітніти, а шкіра гаряча і має температуру до 40 градусів
- втрата орієнтації
- нетипово блідий колір шкіри
- сонячні опіки
- втрата свідомості


Перша медична допомога при перегріванні включає:
- переміщення постраждалого у прохолодне приміщення або тінь;
- надати постраждалому лежачого положення;
- зняти одяг, який ускладнює потовиділення; звільнити від пасків, краваток та ін.;
- зниження температури тіла фізичними методами (змочування холодною водою, накладання міхурів із льодом на великі судинно-нервові пучки — шию, пахові ділянки, холодні компреси на голову тощо);
- негайно викликати швидку медичну допомогу.

Будьте здорові!

Ярослав Стефак,
начальник медичної служби
Управління ДСНС України у Чернівецькій області
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