Концерт американського саунд артиста Дерека Берона в Чернівцях

12 серпня о 22:00 в локації "БАНК" (вул. Університетська, 9)

Відбудеться концерт американського саунд артиста Дерека Берона та українського музиканта Aum Apparatus.



Деталі: www.dzestra.org

Подія у Facebook: fb.com/events/253831645120491



Derek Baron (electroacoustic improvisation, USA)

Дерек Берон — музикант з Чикаго, що в даний час працює в Нью-Йорку, де він є частиною електроакустичної бриколажної групи Causings. Його сольна музика використовує віднайдені звуки, саморобні звукові процесори та мовленнєві акти, щоб відкрити можливості музичного просторування.

Дебютний вініл артиста, випущений на лейблі Penultimate Press, медитативний проект, що заглиблюється як всередину себе так і назовні завдяки дослідженням історії, пам'яті, прослуховування, домашньої обстановки та колективного розуміння звуку як аморфної матерії.

www.derekianbaron.com

www.penultimatepress.com/product/derek-baron-crooked-dances-lp/

Support:

Aum Apparatus (machine improvisation, UA)

soundcloud.com/user-523325377



Кількість місць обмежена.

З приводу квитків звертатись в Галерею на Штейнбарга (вул. Штейнбарга, 23).

Вартість: 1,8 €.