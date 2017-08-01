Чернівчани перетнули мільярдну позначку у сплаті податків

Упродовж семи місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до зведеного бюджету 1,2 млрд. грн. податків, що на 207,4 млн. грн. більше, ніж минулого року. До державної скарбниці чернівчани перерахували 442,2 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 729,6 млн. грн.



Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на доходи фізичних осіб – 607,9 млн. грн., податку на додану вартість – 168,4 млн. грн.; плати за землю – 90,5 млн. грн.; податку на прибуток підприємств – 59,1 млн. грн.; акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів – 54,1 млн. грн.



Цього року платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 97,5 млн. грн. податку, що на 32,1 млн. грн., або на третину більше, ніж торік.



З початку року чернівчани перерахували до держбюджету 49,9 млн. грн. військового збору та 11,5 млн. грн. податку з пасивних доходів - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



