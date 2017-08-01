Коли відмовлено у реєстрації податкової накладної

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України, при відмові у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування платник має право протягом 365 днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування, подати Повідомлення щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування.



Повідомлення щодо подання документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування подається за формою J(F)1312601 та формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якої зупинено в Реєстрі. До такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).



Після отримання повідомлень фахівці спеціально створеного структурного підрозділу ДФС протягом 5 робочих днів розглядають надані суб’єктами декларування пакети документів з так званими «відбитими» податковими накладними для прийняття остаточного рішення щодо приймання такої накладної або доведення до суб’єкта господарювання причин її не прийняття.

