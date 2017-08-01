У художньому музеї Чернівців через протікання стелі знищується унікальне панно

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:25
01 серпня

Винуватець трагічної автокатастрофи у Сторожинецькому районі отримає відповідне покарання

14:30
01 серпня

Укртрансбезпека посилила роботу на дорогах Чернівецької області

13:19
01 серпня

Чи блокуються податкові накладні, виписані на залишки товарів, або послуги?

13:18
01 серпня

Умови спрощеного оподаткування

13:13
01 серпня

Заробітна плата працівників Чернівецької області у червні 2017 року

12:18
01 серпня

У Чернівцях відбудеться міжнародний юнацький футбольний турнір

09:01
01 серпня

Концерт американського саунд артиста Дерека Берона в Чернівцях

08:53
01 серпня

Чернівчани перетнули мільярдну позначку у сплаті податків

08:52
01 серпня

Коли відмовлено у реєстрації податкової накладної

13:04
31 липня

У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

У серпні деякі чернівецькі вулиці відключать від електроенергії (перелік)

11:44
31 липня

Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

10:37
31 липня

У разі помилок у фінансовій звітності, виправлена фінансова звітність подається з уточнюючою Декларацією

10:34
31 липня

У податковій відпустці цьогоріч побували 884 підприємці

10:22
31 липня

До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

10:20
31 липня

Профспілкові путівки - не оподатковуються

10:19
31 липня

Як визначити правильність нарахування плати за землю

09:55
31 липня

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

09:54
31 липня

Змінено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

09:51
31 липня

Відновлено право на щорічну допомогу на оздоровлення дітям-чорнобильців

09:24
31 липня

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю

09:17
31 липня

29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо «кришування» тіньового бізнесу

09:09
31 липня

Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує боротьбу із ННН-рибальством, незважаючи на супротив

10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чернівцях ліквідували два підпільних казиноПоліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на ...У Чернівцях поліцейські перевіряють місця стихійної тор ...У Чернівцях затримали грабіжників, які обібрали голову ...Як продовжити субсидії на новий опалювальний сезонОперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липн ...У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесуЗа добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 ...Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному пос ...Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянстваСаакашвілі пояснив, що буде робити без українського гро ...США закупить для України снайперське спорядженняУкраїна припинила електропостачання окупованому ДонбасуЧернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйон ...У Чернівцях розбудовують водопровідно-каналізаційні мер ...
Що, Де, Коли
1 серпня о 11:00
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
2 серпня о 10.00
з нагоди Дня високомобільних десантних військ в 3-му батальоні тактичної групи (вул.Січових стрільців,6, колишня Московської олімпіади) відбудуться урочистості.


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

У художньому музеї Чернівців через протікання стелі знищується унікальне панно

Вчора, 08:17 / Коментарів: 0
Стара біда спіткала будівлю, в який презентує свої експозиції Чернівецький обласний художній музей. Нагадаємо, що це – справжня перлина чернівецької архітектури, одна з найкращих будівель міста, яка розташована в самому серці Чернівців - на Центральній площі.

У художньому музеї Чернівців через протікання стелі знищується унікальне панно


Відомо, що Чернівецький обласний художній музей міститься на другому та третьому поверхах розкішного історичного будинку — унікальній пам’ятці архітектури національного значення (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442, охоронний №1739). Його споруджено в традиціях віденської сецесії у стилі модерн для Буковинських ощадних кас (1900 р.) за проектом відомого австрійського архітектора Губерта Гесснера разом із Прокопом Шупіхом (Prokop Šupich, 1870–1947). Зовнішнє оформлення та інтер’єри будівлі, в цілому, не зазнали істотних змін з плином часу і нині становлять частину екскурсійного огляду містом Чернівці.

Протягом багатьох років під час сильних злив у приміщеннях музею виникають суттєві проблеми через протікання даху і замокання стін, а також через протікання скляного куполу системи «світлових колодязів». Цього року, нажаль, проблем побільшало, причому проблеми, які з’явилися, загрожують суттєвим пошкодженням або втратою цінного художнього полотна, який прикрашає стелю будівлі.

Адміністрація музею протягом цих років неодноразово зверталася до різних інстанцій, оскільки зливова мережа не витримує інтенсивних опадів і аналогічні замокання відбуваються регулярно кілька разів на рік. При обстеженні будівлі робочою групою, що складалася з членів ГО «Чернівецький міжнародний інститут охорони та збереження культурної спадщини» Іллі Сучевана та Олени Пушкової, члена виконкому Чернівецької міської ради Антоніни Бабюк, радника Чернівецького міського голови Андрія Олійника, членів громадської ради при виконавчому комітеті міської ради Оксани Лелюк і Віталія Паламарюка, а також уповноважений представник ВРУ з прав людини в Чернівецькій області Леонід Ілюк, було зафіксовано замокання унікального панно (олійний живопис) в овальному мальовничому плафоні на стелі третього поверху (виконана відомим буковинським художником Миколою Івасюком), частина стели біля колони, стеля та стіна в адміністративному кабінеті.

Приємно, що ці громадські діячі відгукнулися на звернення адміністрації Чернівецького художнього музею щодо надання термінової допомоги у вирішенні питання постійного затікання дощової води з даху будинку зі сторони вул. М. Емінеску.

Пізніше до будівлі надійшла ще одна робоча група у складі представників міської ради й Чернівецької ОДА, яка, за результатами обстеження, пообіцяла надати дозвіл відповідним організаціям провести більш детальні обстежувальні та очищувальні роботи стокової системи будівлі. Щоправда, чомусь за кошти художнього музею...

Дивно, адже музей підпорядковується Чернівецькій ОДА, а саме приміщення орендує у Чернівецької міської ради. І жодна з цих організацій, схоже, не дуже вже й спішить усунути проблеми. Культурна спадщина – збереження пам’ятки національного значення – турбує, скоріш за все, тільки самих музейників і небайдужу чернівецьку громадськість. Влада, як і завжди, в ударі. Чи в угарі...
Альберт Комарі


СХОЖІ НОВИНИ:
Громадськість Чернівців охоронятиме культурну спадщинуНа будівлі міської ради реставрують герб ЧернівцівУ Чернівцях відреставровано вхідні дерев’яні двері Чернівецького обласного ...Браму Художнього музею в Чернівцях реставруютьНа Буковині за 2011 рік музеї відвідало 264,5 тис. осіб
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"