У художньому музеї Чернівців через протікання стелі знищується унікальне панно

Стара біда спіткала будівлю, в який презентує свої експозиції Чернівецький обласний художній музей. Нагадаємо, що це – справжня перлина чернівецької архітектури, одна з найкращих будівель міста, яка розташована в самому серці Чернівців - на Центральній площі.Відомо, що Чернівецький обласний художній музей міститься на другому та третьому поверхах розкішного історичного будинку — унікальній пам’ятці архітектури національного значення (постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442, охоронний №1739). Його споруджено в традиціях віденської сецесії у стилі модерн для Буковинських ощадних кас (1900 р.) за проектом відомого австрійського архітектора Губерта Гесснера разом із Прокопом Шупіхом (Prokop Šupich, 1870–1947). Зовнішнє оформлення та інтер’єри будівлі, в цілому, не зазнали істотних змін з плином часу і нині становлять частину екскурсійного огляду містом Чернівці.Протягом багатьох років під час сильних злив у приміщеннях музею виникають суттєві проблеми через протікання даху і замокання стін, а також через протікання скляного куполу системи «світлових колодязів». Цього року, нажаль, проблем побільшало, причому проблеми, які з’явилися, загрожують суттєвим пошкодженням або втратою цінного художнього полотна, який прикрашає стелю будівлі.Адміністрація музею протягом цих років неодноразово зверталася до різних інстанцій, оскільки зливова мережа не витримує інтенсивних опадів і аналогічні замокання відбуваються регулярно кілька разів на рік. При обстеженні будівлі робочою групою, що складалася з членів ГО «Чернівецький міжнародний інститут охорони та збереження культурної спадщини» Іллі Сучевана та Олени Пушкової, члена виконкому Чернівецької міської ради Антоніни Бабюк, радника Чернівецького міського голови Андрія Олійника, членів громадської ради при виконавчому комітеті міської ради Оксани Лелюк і Віталія Паламарюка, а також уповноважений представник ВРУ з прав людини в Чернівецькій області Леонід Ілюк, було зафіксовано замокання унікального панно (олійний живопис) в овальному мальовничому плафоні на стелі третього поверху (виконана відомим буковинським художником Миколою Івасюком), частина стели біля колони, стеля та стіна в адміністративному кабінеті.Приємно, що ці громадські діячі відгукнулися на звернення адміністрації Чернівецького художнього музею щодо надання термінової допомоги у вирішенні питання постійного затікання дощової води з даху будинку зі сторони вул. М. Емінеску.Пізніше до будівлі надійшла ще одна робоча група у складі представників міської ради й Чернівецької ОДА, яка, за результатами обстеження, пообіцяла надати дозвіл відповідним організаціям провести більш детальні обстежувальні та очищувальні роботи стокової системи будівлі. Щоправда, чомусь за кошти художнього музею...Дивно, адже музей підпорядковується Чернівецькій ОДА, а саме приміщення орендує у Чернівецької міської ради. І жодна з цих організацій, схоже, не дуже вже й спішить усунути проблеми. Культурна спадщина – збереження пам’ятки національного значення – турбує, скоріш за все, тільки самих музейників і небайдужу чернівецьку громадськість. Влада, як і завжди, в ударі. Чи в угарі...Альберт Комарі