Черговий турнір пам’яті колишнього гравця і тренера київського «Динамо» Михайла Комана відбувся у селищі Буштино Тячівського району Закарпатської області.Там, як розповів SportBuk.com один з кращих оборонців в історії «Буковини» Валерій Сарафінчан, у Буштино уродженець с. Люботин (Чехословаччина) Михайло Коман у 1947 р. грав за місцеву команду, через рік отримав запрошення до ужгородської команди, а ще через рік – до київського «Динамо», за яке грав у 1949-59 рр.У Меморіалі М. Комана 2017 брали участь 4 ветеранські команди 40+. За жеребом, у півфіналі буковинські ветерани зустрілись з представниками закарпатського міста обласного значення Мукачево і перемогли з рахунком 4:0. Голи забили Володимир Павлов (капітан команди), Роман Нестеренко, Роман Бадіко та Ігор Мігалатюк.В іншому півфіналі Буштино – Тарпо (Угорщина) – 4:1.Фінал Буковина – Буштино завершився унічию 1:1 (за буковинців забив Мігалатюк), а в серії пенальті сильнішими виявилися представники Чернівецької області – 5:4 (забивали Сергій Гамаль, Руслан Кувіла, Володимир Павлов, Микола Задорожний, Ігор Мігалатюк).У матчі за 3 місце угорці здолали ветеранів з Мукачево – 5:1.Почесним гостем турніру був зірковий екс-гравець київського «Динамо» і збірної СРСР Василь Рац (на фото – з буковинськими ветеранами).У «золотому» складі буковинської команди грали: Сергій Карпін (Найдиш), Микола Задорожний, Андрій Нікітін, Руслан Кувіла, Роман Нестеренко, Валерій Сарафінчан (граючий тренер), нижній ряд на фото – Артур Тижненко, Віталій Соболевський, Сергій Гамаль, Володимир Павлов, Роман Бадіка, Ігор Мігалатюк, Михайло Сеничак (на фото є також Максим Нестеренко – син Романа).Ця команда готується до зональних змагань ветеранського чемпіонату України +40. Наша зона гостюватиме у Волочиську Хмельницької області. Ці змагання стартуються 11 серпня матчем Хмельницької області та Вінницької області. Буковинці зіграють 12-13 серпня, відповідно, також з вінничанами та хмельничанами. До фінальної частини пройдуть дві кращі команди.А буковинські ветерани 50+ вже пробились до фінальної частини, яка гостюватиме 19-20 серпня у Чернівцях. На груповому етапі буковинці поступились суперникам з Коломиї (які увійшли до фінальної частини із «золотими очками») і переграли суперників з Київщини.