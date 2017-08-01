У Чернівцях мафія скупила всіх: депутатів, людей і... мера. Хто хрещений батько Чернівецької мафії?!

На брифінгу для журналістів мер Каспрук розповів, як якісь люди та політичні партії кримінальні структури та інші "нехороші люди" заважають нам жити.

Більше того, вони роблять все аби у Чернівцях були безлади, хаос і розруха.



Якщо ці структури не є мафією, то вони або диверсанти Путіна, або шпигуни Трампа.



