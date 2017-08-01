1 серпня о 11:00

в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
Тетяна Татарчук – директор Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування
Володимир Феськов – експерт з децентралізації Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування
Ігор Бабюк – регіональний консультант з соціально-економічного розвитку Асоціації міст України, проект «Пульс»
Тарас Халавка – регіональний консультант з комунікацій Асоціації міст України, проект «Пульс»
Христина Марчук – начальник відділу з питань містобудівного кадастру та регіонального розвитку управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації