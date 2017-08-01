Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

За роки незалежності України вперше здійснюється виплата «живих» грошей у рамках урядового проекту з монетизації частини зекономлених субсидії.

Цей процес є перший крок переходу до повної монетизації пільг і субсидій.



Зокрема, монетизації за результатами попереднього опалювального сезону підлягає економія електроенергії в еквіваленті вартості 150 кВт та природного газу - 100 кубометрів за умови, що ці ресурси використовуються для опалення.



Максимальна сума коштів, які може отримати громадянин - близько 250грн. за зекономлену електроенергію та близько 700 грн. за зекономлений обсяг газу.

Під монетизацію підпадають близько 52 тисяч домогосподарств Чернівецької області. Громадяни, які зекономили ресурси, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соціального захисту із відповідною заявою та вказати реквізити банківського рахунку або поштового відділення, куди можна перерахувати кошти.



Виплата коштів відбуватиметься починаючи з вересня .



Якщо громадянин має зекономлену субсидію на газ або електроенергію, які використовуються для опалення, але з якихось причин не був включений у відповідний список на монетизацію, він може звернутися до підприємства з проханням включити його у додатковий список. Або ж – потрібно надати інформацію до районних управлінь органу соціального захисту населення про наявність зекономленої субсидії. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА.