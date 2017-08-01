Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

За інформацією Відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 255 звернень, в тому числі 11 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 6 крадіжок, 2 факти шахрайства, 1 факт пов'язаний з наркотиками, 1 грабіж та 1 ДТП з травмованими особами.



30 липня поліцейськими складено 150 адміністративних протоколів, з яких 125 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 14 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру з травмованими особами не зареєстровано.

