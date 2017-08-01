Буковинець на присадибній ділянці викопав 2 снаряди

28 липня в с. Ярівка Хотинського району на власній присадибній ділянці місцевим мешканцем під час проведення земляних робіт було виявлено 2 підозрілі предмети, ззовні схожі на вибухонебезпечні. На місце події було направлено працівників групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецький області. Про це інформує прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Фахівці оглянули знахідки та встановили, що це 2 артилерійські снаряди калібру 152 мм, часів І Світової війни. Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечні предмети у встановленому порядку.Всього від початку року на території Чернівецької області піротехніками було виявлено та знищено 49 застарілих вибухонебезпечних предметів часів минулих світових воєн.Щоб запобігти травмуванню людей під час виявлення таких знахідок, Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців: у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні, в жодному випадку не торкайтеся їх руками. Місце знахідки огородіть підручними предметами яскравих кольорів та після цього відразу повідомте про виявлення за номерами “101” або “102”. Пам’ятайте, незважаючи на те, як довго боєприпаси знаходились у землі, вони можуть зберігати свою бойову здатність. Тому у разі їх виявлення дотримуйтесь правил безпеки. Правильні дії дозволять зберегти ваше життя та здоров’я.