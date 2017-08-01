MERIDIAN CZERNOWITZ шукає волонтерів

VIII Міжнародний поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ оголошує набір волонтерів. Якщо ви любите поезію та хочете долучитися до команди людей, які її творять і популяризують, тоді запрошуємо до нас.У Ваші обов’язки входитиме:
– безпосереднє спілкування з іноземними поетами-учасниками фестивалю;
– переклад і супровід гостей;
– робота в команді;
– інші організаційні питання. Вимоги:
– володіння німецькою та/або англійською мовами на високому рівні;
– проживання в Чернівцях перед фестивалем (з 25 серпня) та на час його проведення (7-10 вересня).Що потрібно, аби долучитися:
– написати коротке обґрунтування (до 0,5 сторінки А4), чому Ви бажаєте працювати на фестивалі;
– чітко зазначити у листі Ваші контактні дані:
1. ПІП;
2. вік;
3. місце навчання (курс);
4. володіння іноземними мовами;
5. номер телефону;
6. електронна пошта;
7. лінки на сторінки у соцмережах.
Листи надсилати Анастасії Фаєр за адресою: anastasiiafaer@meridiancz.com або https://www.facebook.com/anastasiia.faer
Час та місце збору волонтерів ми повідомимо Вам після опрацювання надісланих заявок (14 серпня).