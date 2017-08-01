Прикордонники затримали 4 буковинців та запобігли контрабанді майже 20 тисяч пачок цигарок

На Буковині і Прикарпатті прикордонники не допустили у трьох випадках переміщення майже 20 тисяч пачок сигарет та затримали 4 буковинців, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, учора під вечір, в рамках активної фази спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017», правоохоронцями двох областей упереджено спробу переміщення 13,5 тисяч пачок контрафактних сигарет марок «Marble» та «Ротманс».Тютюнові вироби спільна міжвідомча група з числа співробітників відділу «К» УСБУ у Івано-Франківській області, прикордонників відділу «Селятин» та представників оперативних підрозділів Західного регіонального управління виявила в межах населеного пункту Шепіт Косівського району Івано-Франківської області. Самі ж ящики із сигаретами правоохоронці знайшли неподалік кордону у спеціально виготовленій схованці.Підготовлені до подальшого транспортування через українсько-румунський кордон, сигарети були добре упаковані та обгорнуті чорним поліетиленом для кращого маскування у лісі.Ще одну спробу незаконного переміщення контрабандного «курива» на українсько-румунській ділянці кордону того ж дня, не допустили прикордонники спецпідрозділу «ДОЗОР». Правопорушники, тікаючи від прикордонників, покинули поблизу кордону чотири пакунки з 4000 пачок сигарет.А днем раніше, в рамках тієї ж операції «Кордон-2017» прикордонниками відділу «Красноїльськ» було виявлено чотирьох мешканців Буковини, які знаходилися поблизу кордону з Румунією, без будь-яких документів. Неподалік затриманих стражі кордону знайшли 4 ящики контрафактних сигарет марки «Marble», які хлопці намагалися переправити через кордон.Наразі стосовно жителів прикордоння складені та будуть направлені до суду адміністративні документи щодо притягнення їх до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.Стосовно затриманих буковинців, то на них були складені відповідні адміністративні протоколи, справи передано до суду.Всі виявлені тютюнові вироби встановленим порядком передані відповідним органам ДФС та співробітникам УСБУ у Івано-Франківській області.