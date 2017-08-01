Ось що саме чекає на Росію: детально пояснюємо нові санкції

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Новини
13:04
31 липня

У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

У серпні деякі чернівецькі вулиці відключать від електроенергії (перелік)

11:44
31 липня

Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

10:37
31 липня

У разі помилок у фінансовій звітності, виправлена фінансова звітність подається з уточнюючою Декларацією

10:34
31 липня

У податковій відпустці цьогоріч побували 884 підприємці

10:22
31 липня

До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

10:20
31 липня

Профспілкові путівки - не оподатковуються

10:19
31 липня

Як визначити правильність нарахування плати за землю

09:55
31 липня

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

09:54
31 липня

Змінено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

09:51
31 липня

Відновлено право на щорічну допомогу на оздоровлення дітям-чорнобильців

09:24
31 липня

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю

09:17
31 липня

29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо «кришування» тіньового бізнесу

09:09
31 липня

Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує боротьбу із ННН-рибальством, незважаючи на супротив

10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

10:25
28 липня

Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

10:24
28 липня

Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору

10:18
28 липня

У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесу

10:16
28 липня

У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаштувати набережну річки Прут

09:43
28 липня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона гривень податкової знижки

09:41
28 липня

Витрати на оплату навчання на військовій кафедрі до податкової знижки не включаються

09:40
28 липня

Алгоритм дій для незастосування штрафних санкцій через кібератаку

09:02
28 липня

Петро ФРЕЙ: «Без лісового господарства, деревопереробки гірські райони будуть дотаційними»

10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
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Що, Де, Коли
31 липня о 15.00
в кабінеті 308 (3-й поверх) відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 серпня о 11:00
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
2 серпня о 10.00
з нагоди Дня високомобільних десантних військ в 3-му батальоні тактичної групи (вул.Січових стрільців,6, колишня Московської олімпіади) відбудуться урочистості.


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Ось що саме чекає на Росію: детально пояснюємо нові санкції

Вчора, 10:50 / Коментарів: 0
Законопроект, схвалений Палатою представників США цього тижня, об'єднав у собі заходи з посилення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Кілька місяців знадобилось американським законодавцям для доопрацювання законопроекту і дотримання процедури прийняття. Спершу, після затвердження посилення санкцій Сенатом, з огляду на процедурні питання, законодавці змушені були доопрацювати законопроект і знову внести його до Конгресу, але тепер до Палати представників. Після успішного голосування в Палаті представників, його має розглянути Сенат, а також підписати президент.

Ось що саме чекає на Росію: детально пояснюємо нові санкції


Всі конгресмени, окрім трьох, проголосували за жорсткі санкції проти цих трьох режимів: Північної Кореї, Ірану і Росії. Меседж, який узгоджено надсилають обидві партії Конгресу: ці режими – ворожі, і санкції – виправдані, вони необхідні. І ми хочемо переконатися, що санкції – жорсткі і стійкі. Нам знадобилося досить багато часу, аби розібратися із цим, узгодити концепцію. Були певні конституційні перепони із Сенатом, але ми все вирішили. І ми всі погодилися, що ці жорсткі ворожі режими заслуговують на санкції. І це – двопартійний компроміс. І тому стільки законодавців проголосували «за».
спікер Палати представників Пол Раян


Перша - Надати законодавчої сили чотирьом указам (executive order - ГА) президента Обами, виданим в 2014 році і спрямованим проти так званих сепаратистів в Україні, та тих, хто підтримує їх діяльність, посадовців Януковича та осіб з найближчого оточення Путіна. Ці розпорядження також обмежують можливості залучення американських інвестицій до фінансового сектору Росії, оборонних технологій та енергетики. Окремо, законопроект надає законодавчої сили указам Обами 2015 та 2016 років про блокування активів через кібернапади, включно з блокуванням доступу до маєтків Росії в Нью-Йорку та Меріленді. (Нагадаємо: минулого року, у законопроекті STAND For Ukraine Act також містилося положення про закріплення законом існуючих санкцій проти Росії. У грудні, Палата представників це законодавство ухвалила, проте воно «застрягло» у Конгресі, оскільки в Сенаті не встигли провести голосування до завершення законодавчої сесії - ГА).


Друга - Розширити існуючі санкції, зобов'язуючи президента, а не просто надаючи йому право, вводити посилені санкції, що стосуються обмеження залучення боргу для енергетичного, фінансового секторів, а також видобутку нафти, можливості державних російських підприємств залучати фінансування через приватизацію, або інвестування на суму від 10 мільйонів доларів. Розширюється також заборона на підтримку російських проектів з видобутку нафти нетрадиційних джерел на проекти поза межами Росії. Водночас, встановлюється мінімальна дозволена участь в таких проектах російських компаній, що підпадають під санкції, на рівні 33 відсотки. Таке положення дозволяє забезпечити безперешкодне виконання, зокрема, проекту з постачання каспійських енергоресурсів до Європи​ «Шахденіз», в якому міноритарний пакет має російська компанія «Лукойл».

Третя - Запровадити нові санкції пов’язані з кібервтручаннями та порушеннями прав людини з боку Російської Федерації, а також санкції пов’язані зі значною корупцією в Росії.

Критерії для внесення змін до санкцій залишаються практично незмінними і стосуються врегулювання кризи в Україні, як передбачено «Мінськими домовленостями». Повноваження накладати санкції і визначати перелік осіб, які підпадають під санкції, залишається за президентом, а от для внесення змін до санкцій, а також для зняття санкцій, необхідно буде отримати згоду Конгресу.

Законопроект чітко визначає пріоритети зовнішньої політики, яких має дотримуватись президент щодо Росії, зокрема:

- закликати уряд Росії вивести сили з території Грузії, України та Молдови;

- віддати контроль над кордоном цих територій відповідним урядам;

- припинити дії, які завдають шкоди обраним урядам цих країн, та інше.

Пріоритетність підтримки енергетичної безпеки України визначена окремим положенням і містить, серед іншого, пункти про підтримку реформ енергетичного ринку, протистояння російському проекту «Північний потік-2», просування енергетичної безпеки України у співпраці з європейськими країнами.

Наголошується також і на посиленні співпраці з ЄС, зокрема використовуючи Фонд Протидії впливу Росії з бюджетом у 250 мільйонів доларів на 2018-2019 бюджетні роки.

Найбільш неоднозначним положенням законопроекту, яке викликало обурення ряду європейських країн, є новація, яка надає президенту повноваження обмежувати фінансування та постачання товарів і послуг від американських організацій для трубопровідних проектів Росії. Хоча, в законопроекті зазначено тільки право, а не обов’язок президента накладати такі санкції, європейські країни засудили такий захід, вказуючи на його негативний вплив, насамперед, на російський проект "Північний потік-2".


Ряд американських експертів, критично оцінили технічні положення законопроекту, якими надається можливість Міністерству фінансів США накладати санкції на проект, якщо в ньому бере участь російське державне підприємство, що займається залізничними перевезеннями, гірничовидобувною діяльністю, або металургією. Хоча ця норма не має прямої дії, а передбачає відповідне рішення Міністерства фінансів США аналітики вважають, що ризики для інвесторів можуть посилитись.

Законопроект має широку підтримку в Конгресі США, що є потужним і рішучим сигналом про незмінність політики США стосовно Росії та її дій в Україні, Молдові та Грузії. Після остаточного голосування в Сенаті, законопроект надійде на підпис президенту, який прийматиме остаточне рішення про його подальшу долю. Все ж, широка підтримка в обох палатах Конгресу означає, що навіть у випадку, якщо Трамп застосує право вето, його - за всіма ознаками - законодавці зможуть легко подолати.

Але є і ще один варіант. Згідно з Конституцією США, якщо мине 10 робочих днів від часу, коли законопроект опинився на столі президента, і він його ще не підписав, законопроект автоматично стає законом.

Про позицію Білого дому читайте докладніше: Адміністрація Дональда Трампа вирішує, що робити з новими санкціями Конгресу щодо Росії

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