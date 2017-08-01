У разі помилок у фінансовій звітності, виправлена фінансова звітність подається з уточнюючою Декларацією

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.



Фінансова звітність, що складається та подається платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.



Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.



У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (затвердженої наказом МФУ від 20.10.2015 №897, у редакції від 28.04.2017 №467) фінансова звітність подається як додаток ФЗ до Декларації. При цьому у таблиці «Наявність додатків» проставляється позначка «+».



Отже, у разі виявлення помилок у фінансовій звітності, яка є додатком ФЗ до Декларації, платник податків повинен подати разом з уточнюючою Декларацією виправлений додаток ФЗ до Декларації.



Зазначена норма передбачена п. 44.2 ст. 44, п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України.

