У податковій відпустці цьогоріч побували 884 підприємці

Цього року 884 чернівецькі підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, скористалися своїм правом на відпустку - Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст.295 ПКУ).



Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (п.п. 298.3.2 п. 298.3 ст.298 ПКУ).



Нагадаємо: окремого терміну подачі заяви про період щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами чинного законодавства не передбачено. Але, щоб уникнути порушення термінів сплати єдиного податку, подавати заяву на щорічну відпустку слід до її початку, а заяву про термін втрати працездатності (з обов'язковим доданням копії листка (листків) непрацездатності) – відразу після закінчення лікарняного.



