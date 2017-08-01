Чернівецькі податківці продовжують роз’яснювальну роботу на ринках

Нещодавно підприємцям іще одного із чернівецьких ринків про руйнівне явище нелегальних трудових відносин розповідали працівники Чернівецької ОДПІ.Неофіційні умови праці спричиняють збитки не лише економіці країни і міста, а й громадянам, позбавляючи їх соціальних гарантій.Дуже часто за такою щедрістю роботодавця криється не тільки і не стільки бажання не платити зайвого державі, але й бажання уникнути будь-яких зобов’язань перед працівником – гарантованої законодавством оплачуваної відпустки, оплати тимчасової непрацездатності, компенсацій за травми та каліцтва на робочому місці.Навіть приховуючи лише частину зарплати, роботодавець робить «ведмежу послугу» офіційно працевлаштованим працівникам, адже майбутня пенсія і велика кількість соціальних виплат безпосередньо залежать від офіційного рівня зарплати та сплаченого з неї єдиного соціального внеску.Крім перевірок, які проводять податківці, інформація про порушників трудового законодавства передається до територіальних органів із питань праці. В результаті, - так званий працедавець, крім донарахованих зарплатних податків і штрафної санкції у розмірі 25 відсотків від донарахованої суми, буде зобов’язаний сплатити фінансові штрафи за порушення трудового законодавства.Так, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2017р. – 96 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення у разі: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування та податків.Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2017 р. – 32 000 грн.) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.Щоб громадяни пам’ятали про наслідки порушень законодавства, податківці їм презентували тематичний буклет.Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ