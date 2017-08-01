До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники податку на доходи фізичних осіб, які згідно з нормами Податкового кодексу України (далі - ПКУ) подали декларації про майновий стан і доходи, суму податкового зобов’язання, зазначену у такій декларації, повинні самостійно сплатити до 1 серпня 2017 року.
Згідно з п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: - при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Крім того, підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.