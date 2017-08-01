До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники податку на доходи фізичних осіб, які згідно з нормами Податкового кодексу України (далі - ПКУ) подали декларації про майновий стан і доходи, суму податкового зобов’язання, зазначену у такій декларації, повинні самостійно сплатитиЗгідно з п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:Крім того, підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.