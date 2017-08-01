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Новини
13:04
31 липня

У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

У серпні деякі чернівецькі вулиці відключать від електроенергії (перелік)

11:44
31 липня

Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

10:37
31 липня

У разі помилок у фінансовій звітності, виправлена фінансова звітність подається з уточнюючою Декларацією

10:34
31 липня

У податковій відпустці цьогоріч побували 884 підприємці

10:22
31 липня

До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

10:20
31 липня

Профспілкові путівки - не оподатковуються

10:19
31 липня

Як визначити правильність нарахування плати за землю

09:55
31 липня

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

09:54
31 липня

Змінено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

09:51
31 липня

Відновлено право на щорічну допомогу на оздоровлення дітям-чорнобильців

09:24
31 липня

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю

09:17
31 липня

29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо «кришування» тіньового бізнесу

09:09
31 липня

Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує боротьбу із ННН-рибальством, незважаючи на супротив

10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

10:25
28 липня

Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

10:24
28 липня

Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору

10:18
28 липня

У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесу

10:16
28 липня

У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаштувати набережну річки Прут

09:43
28 липня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона гривень податкової знижки

09:41
28 липня

Витрати на оплату навчання на військовій кафедрі до податкової знижки не включаються

09:40
28 липня

Алгоритм дій для незастосування штрафних санкцій через кібератаку

09:02
28 липня

Петро ФРЕЙ: «Без лісового господарства, деревопереробки гірські райони будуть дотаційними»

10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
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Що, Де, Коли
31 липня о 15.00
в кабінеті 308 (3-й поверх) відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 серпня о 11:00
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
2 серпня о 10.00
з нагоди Дня високомобільних десантних військ в 3-му батальоні тактичної групи (вул.Січових стрільців,6, колишня Московської олімпіади) відбудуться урочистості.


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До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

Вчора, 10:22 / Коментарів: 0
До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!


Чернівецька ОДПІ нагадує, що платники податку на доходи фізичних осіб, які згідно з нормами Податкового кодексу України (далі - ПКУ) подали декларації про майновий стан і доходи, суму податкового зобов’язання, зазначену у такій декларації, повинні самостійно сплатити до 1 серпня 2017 року.

Згідно з п. 126.1 ст. 126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Крім того, підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ передбачено, що після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.
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