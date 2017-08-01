Профспілкові путівки - не оподатковуються

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку – члена такої профспілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Це передбачено п.п. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).



Водночас, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також сума знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку як додаткове благо. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок (п.п. «е» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).



Отже, звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, поширюється на платників податків, які отримують виключно путівки від професійної спілки. Вартість турів вихідного дня, що оплачуються професійною спілкою для її членів (членів їх сімей) без придбання путівок, включається до їх доходу як додаткове благо та оподатковується зазначеним податком на загальних підставах - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

