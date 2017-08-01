Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:04
31 липня

У Чернівцях на місяць перекриють рух по вулиці Вишиваного

13:01
31 липня

У серпні деякі чернівецькі вулиці відключать від електроенергії (перелік)

11:44
31 липня

Буковинці, які зекономили ресурси на комунальні послуги, мають до 1 вересня поточного року звернутися до органів соцзахисту із відповідною заявою

11:34
31 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 30 липня 2017 року

10:37
31 липня

У разі помилок у фінансовій звітності, виправлена фінансова звітність подається з уточнюючою Декларацією

10:34
31 липня

У податковій відпустці цьогоріч побували 884 підприємці

10:22
31 липня

До уваги чернівчан! Не забудьте до 1 серпня сплатити задекларовані зобов’язання!

10:20
31 липня

Профспілкові путівки - не оподатковуються

10:19
31 липня

Як визначити правильність нарахування плати за землю

09:55
31 липня

Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

09:54
31 липня

Змінено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

09:51
31 липня

Відновлено право на щорічну допомогу на оздоровлення дітям-чорнобильців

09:24
31 липня

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю

09:17
31 липня

29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо «кришування» тіньового бізнесу

09:09
31 липня

Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує боротьбу із ННН-рибальством, незважаючи на супротив

10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

10:25
28 липня

Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

10:24
28 липня

Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору

10:18
28 липня

У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесу

10:16
28 липня

У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаштувати набережну річки Прут

09:43
28 липня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона гривень податкової знижки

09:41
28 липня

Витрати на оплату навчання на військовій кафедрі до податкової знижки не включаються

09:40
28 липня

Алгоритм дій для незастосування штрафних санкцій через кібератаку

09:02
28 липня

Петро ФРЕЙ: «Без лісового господарства, деревопереробки гірські райони будуть дотаційними»

10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

Всі Новини »
Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
У Чернівцях ліквідували два підпільних казиноПоліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на ...У Чернівцях поліцейські перевіряють місця стихійної тор ...У Чернівцях затримали грабіжників, які обібрали голову ...Як продовжити субсидії на новий опалювальний сезонОперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липн ...У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесуЗа добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 ...Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному пос ...Хто стоїть за позбавленням Саакашвілі громадянстваСаакашвілі пояснив, що буде робити без українського гро ...США закупить для України снайперське спорядженняПродавати свої фрукти та овочі можна без податківУкраїна припинила електропостачання окупованому ДонбасуЧернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйон ...
Що, Де, Коли
31 липня о 15.00
в кабінеті 308 (3-й поверх) відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
1 серпня о 11:00
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
2 серпня о 10.00
з нагоди Дня високомобільних десантних військ в 3-му батальоні тактичної групи (вул.Січових стрільців,6, колишня Московської олімпіади) відбудуться урочистості.


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Як визначити правильність нарахування плати за землю

Вчора, 10:19 / Коментарів: 0
Базою оподаткування платою за землю (далі – Плата) є вартість земельної ділянки визначена як величина рентного доходу - доходу, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами у порядку виконання нормативної грошової оцінки (ст. 1 Закону України "Про оцінку земель" (далі - Закон) - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Нормативна грошова оцінка - оцінка, яка на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (ст. 15 Закону), може проводитися з періодичністю не рідше ніж один раз на:
- 5 - 7 років для земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів;
- 7 - 10 років для земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих поза межами населених пунктів.
Нормативна грошова оцінка виконується юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" (частина третя ст. 18 Закону), для визначення:
- розміру земельного податку;
- орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
- показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Отже, для цілей визначення розміру бази оподаткування Платою використовується величина нормативної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу (пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 Кодексу).

Відомості про величину нормативної грошової земельної ділянки, а також інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина перша ст. 15 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (далі - Закон про Кадастр), включаються до Державного земельного кадастру (далі - Кадастр) - єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, що розташовані в межах державного кордону України, зокрема їх цільове призначення, дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, у тому числі й при справлянні Плати (ст. 2 Закону про Кадастр).

Кадастр як інформаційна (автоматизована) система передбачає підстави внесення до нього відомостей не тільки про:
- цільове призначення земель як складової заходів із землеустрою території (частина друга ст. 21 Закону про Кадастр);
- нормативну грошову оцінку земель, як складової оцінки землі (частина сьома ст. 21 Закону про Кадастр), а також інформації про документацію із землеустрою, оцінки земель та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина тринадцята ст. 21 Закону про Кадастр).

При цьому п. 271.2 ст. 271 Кодексу встановлено, що передбачене ст. 23 Закону прийняття рішення рад щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період), а у іншому разі, наприклад, офіційне оприлюднення відповідного рішення рад відбулося після встановленого строку, норми відповідних рішень щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

З огляду на встановлену ст. 18 Закону періодичність виконання та затвердження органами місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок, п. 286.2 ст. 286 Кодексу передбачено, що при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У подальшому, тобто з настанням чергового строку виконання нормативної грошової оцінки, довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. При цьому у період затвердження органом місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок у порядку, визначеному ст. 23 Закону, величина нормативної грошової оцінки обчислюється із використанням коефіцієнтів індексації, визначених відповідно до порядку, встановленого розділом XII Кодексу.

Поширення набула практика, отримання платниками Плати довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок, тоді як акт нормативно-методичного регулювання оцінки був розроблений, проте не був застосований для виконання землеоціночних робіт, і технічна документація з нормативної грошової оціни земель для таких земельних ділянок не була складена та затверджена органом місцевого самоврядування у порядку встановленому ст. 23 Закону.

За таких обставин, мають місце чисельні запити щодо надання податкових консультацій у частині визначення порядку уточнення податкових зобов'язань з Плати за 2017 рік.

З огляду на викладене, для визначення бази оподаткування Платою за 2017 рік, платники обчислюють таку, керуючись ст. 21 Закону про Кадастр, враховуючи:
- нормативну грошову оцінку земель,
- дату затвердження (набрання чинності) технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
- коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки, які обчислюються кумулятивно залежно від дати затвердження (набрання чинності) рішення про нормативну грошову оцінку земельних ділянок у межах населеного пункту.

Докладніше у листі ДФС України від 13.07.2017 № 18473/7/99-99-12-02-03-17.
СХОЖІ НОВИНИ:
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2016 рікБюджети місцевих громад Чернівеччини отримали 10,9 млн. грн. плати за землюПро індексацію нормативної грошової оцінки земельСплата земельного податку має стати фінансовою основою наповнення місцевих ...Цьогоріч плата за землю на чверть подорожчає
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"