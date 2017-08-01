Як перевести дачний будинок в категорію житлового

Перевести дачний будинок в категорію житлового стало простіше. Уряд скасував цілий ряд непотрібних вимог при оформленні документів. Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області.
Кабмін прийняв постанову про зміну додатка 2 до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки (№ 420 від 14 червня 2017 року). Цим додатком і затверджено нову форму звіту. Сам же порядок переоформлення садових або дачних будинків у жилі встановлений постановою КМУ № 321 від 29 квітня 2015 року.
Переведення здійснюється безкоштовно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення і садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.
Процедура досить проста. Для переведення дачного або садового будинку в житловий будинок його власник або уповноважена ним особа подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, сільському голові заяву за встановленою формою.
До нього треба додати копію документа про право власності на дачний або садовий будинок
, завірену в установленому порядку, а також письмову згоду співвласників на переведення такого будинку в житловий.
Ключовий документ в цьому процесі – звіт про проведення технічного огляду дачного або садового будинк
у з висновком про його відповідність державним будівельним нормам
за встановленою формою, яка була змінена постановою КМУ 14 червня 2017. Цей звіт складається кваліфікованими виконавцями – фахівцями з проведення техогляду будинку.
Нова форма звіту тепер спрощена, в порівнянні з попередньою редакцією. Замість детального огляду, замірів деяких елементів будівлі (таких як перекриття, підлога, перегородки, сходи, вікна та ін.) необхідно вказувати тільки тип цих елементів.
Відбулося посилення норм стосовно наявності опалення (що дозволяє жити в будинку цілий рік. Якщо раніше досить було продемонструвати наявність системи опалення, то тепер додалося слово “діючої”.
В разі, якщо садовий або дачний будинок відповідає державним будівельним нормам (ДБН) щодо житлових будинків (висота будівлі не менше 2,5 метра, відсутність руйнівних деформацій, наявність діючої системи опалення і т. д .), і це відбивається в звіті, то власник може приступати до наступного етапу оформлення. А якщо будинок не відповідає таким нормам, експерт може дати рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.У порядку визначено виключний перелік підстав для відмови в переоформленні:
не всі документи подано;
в них вказані недостовірні відомості;
невідповідність будинку критеріям, що висуваються до житлових будівель.
Після того, як виконком місцевої ради схвалить рішення про переведення нерухомості в інший статус, власнику потрібно звернутися до держреєстратора або нотаріуса для внесення відповідних змін до Держреєстру речових прав на нерухоме майно.
Зоя Федик
Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області