Соціальна та професійна адаптація учасників АТО

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432, якою затверджено Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (далі — Порядок).



Цей Порядок визначає механізм організації органами виконавчої влади заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО; забезпечує право на освіту впродовж життя; підвищує оперативність у вирішенні питань, пов'язаних з професійною діяльністю та підвищенням конкурентоспроможності учасників АТО.

Учасників АТО, які звернуться до центру занятості за направленням органів соціального захисту населення на професійну орієнтацію, обліковують відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198.



Під час звернення до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання (перебування) для отримання послуг психологічної та соціальної адаптації учасник антитерористичної операції надає заяву.



До заяви додаються:

– копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни)

– копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни

– копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період проведення.



Професійна адаптація учасників антитерористичної операції з числа інвалідів війни організовується згідно з рекомендаціями МСЕК, визначеними в індивідуальній програмі реабілітації.



Після надходження заяви до управління здійснюється її реєстрація в журналі обліку учасників антитерористичної операції, які звертаються для отримання послуг із соціальної та професійної адаптації.



Після реєстрації заяви в журналі учаснику антитерористичної операції видається направлення на проходження професійної орієнтації в центрі зайнятості для отримання рекомендації щодо можливості навчання (підвищення кваліфікації) по обраній спеціальності.



Направлення учаснику антитерористичної операції, для проходження навчання надається з урахуванням висновків, наданих центром зайнятості після проходження професійної орієнтації. Рекомендації з професійної орієнтації зазначаються в відривному корінцю, який підлягає обов’язковому поверненню до управління соціального захисту населення.



Після успішного завершення курсу навчання за відповідними робочими планами та робочими навчальними програмами учасники антитерористичної операції отримують документи державного зразка, а саме свідоцтво про присвоєння робочої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями, у разі підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники антитерористичної отримують посвідчення установленого зразка.



Зоя Федик

Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



