Змінено механізм забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2017 р. №429 внесені зміни до пункту 41 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2007 р. №999.



Прийнята постанова врегульовує питання безоплатної передачі у власність особі з інвалідністю автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким вона забезпечена через органи соціального захисту населення і користувалася більше 10 років, а також передача таких автомобілів членам сім'ї чи спадкоємцям особи з інвалідністю.



Зокрема, визначено, що автомобілі передаватимуться у власність за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. До сьогодні така передача здійснювалась за рішенням Міністерства соціальної політики - повідомляє Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області.





