Відновлено право на щорічну допомогу на оздоровлення дітям-чорнобильців

Законом України від 06.06.2017 № 2082-VIII "Про внесення зміни до статті 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" поновлено право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення для дітей, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованих із зони відчуження у 1986 році.



Буде забезпечено отримання щорічної допомоги на оздоровлення евакуйованих із зони відчуження у 1986 році та дітям загиблих.



Зоя Федик

Провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації

нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



