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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
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Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю

Вчора, 09:24 / Коментарів: 0
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.

Показовим є випадок, що стався з головною редакторкою районної кіцманської газети “Вільне життя” Ольгою Кулько. 16 червня 2017 року вона виконувала свої журналістські обов'язки під час зустрічі групи мешканців міста Кіцмань та працівників державного підприємства «Чернівецький лісгосп». Люди виступили на захист лісу, працівники лісгоспу — за прохідну рубку. В результаті лісівники написали заяву в поліцію, звинувативши в тому числі головну редакторку видання, в “протидії законній господарській діяльності”.

Активістам і журналістці закидають “умисн(е) перешкоджання працівникам та службовим особам ДП «Чернівецький лісгосп» у виконанні їхніх службових та господарських обов’язків”, “у грубій формі не дозволяли працівникам лісгоспу продовжувати роботу, стали погрожувати”. Про це йдеться на сайті Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.

І що б ви думали? Поліція без зволікань відкрила кримінальне провадження. В той час як заяви журналістів про ту саму протидію законній ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ діяльності заносять у журнал обліку і розглядають як звернення громадян, надаючи смішні відписки. Я вже писала про те, що, з 2015 року по червень 2017 року Інститутом масової інформації було зафіксовано 12 випадків перешкоджання журналістській діяльності в Чернівецькій області, однак навіть написані заяви за деякими з випадків не допомогли тому, щоб були відкриті кримінальні провадження, а ті, які були відкриті, - передані до суду.

Винятком з правил є розвиток ситуації, пов'язаної з нападом на знімальну групу телеканалу “Чернівецький промінь”, який стався 5 липня в селі Репужинці Заставнівського району. Журналісти написали заяву, заяву написали місцеві осередки Незалежної медіапрофспілки і НСЖУ, керівник місцевої поліції. Розголосу було багато. І кримінальне провадження таки було відкрите. Як розповів журналіст Олександр Докієн, 26 липня 2017 року його викликали в райвідділок для надання показів та відеоматеріалів.

Голова Чернівецького осередку Незалежної медіапрофспілки України Микола Кобилюк каже, що правоохоронці, схоже, не хочуть якісно реагувати на порушення прав журналістів.

- По всій Україні схожа ситуація із порушенням прав журналістів. Поліція та прокуратура серйозно беруться за такі справи хіба що у випадку тяжких тілесних ушкоджень, або, не дай Боже, – смерті журналістів. Тож, на мій суб’єктивний погляд, місцеві правоохоронці побоюються брати на себе «тягар» у вигляді прецеденту, коли за погрози і перешкоджання у роботі журналістів зловмисники нестимуть реальне покарання, - зауважив Микола Кобилюк.

Як розповів Микола Кобилюк, в червні 2017 року у Чернівцях під час зустрічі керівництва спілки та керівниками місцевої Нацполіції та прокуратури, останні запевнили, що правоохоронці регіону готові долучитися до розробки комплексних заходів, спрямованих на профілактику порушень прав журналістів, а також притягувати до відповідальності осіб, які вчинили злочин проти представників ЗМІ.

- У випадку, коли вам при виконанні ваших редакційних завдань погрожують, перешкоджають у роботі, намагаються відібрати технічні засоби, якими ви здійснюєте фото- та відеофіксацію подій, або вчиняють будь-які інші дії, які грубо заважають вам у роботі та порушують ваші журналістські права, негайно викликайте поліцію. Пишіть заяву про злочин, і максимально оперативно повідомте своїх колег про інцидент, який з вами трапився, щоб вони поширили інформацію, - зауважив Микола Кобилюк.

Також журналіст радить звертатись за допомогою та порадами до представництва медіапрофспілки чи будь-яких інших журналістських організацій.

Тим часом головна редакторка районної газети “Вільне життя” Ольга Кулько після того, як лісники в особі директора держпідприємства написали на неї заяву в поліцію, в свою чергу теж написала заяву про злочин до районної поліції. Вона переконана, що такі дії посадовця — це умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. Адже в п.2 ст. 171 Кримінального кодексу України передбачено покарання за «переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою».

- Конфлікт між Кіцманським лісництвом, ДП «Чернівецький лісгосп» і групою депутатів різних рад та жителів Кіцманя я висвітлюю з березня 2017 року, - йдеться у заяві Ольга Кулько. - Для об’єктивного висвітлення цієї теми неодноразово проводила відеозйомку зустрічей, нарад в приміщенні районної ради і в Кіцманському лісі. Відео зустрічі та дискусії, яка відбулася 16 червня 2017 року також можна переглянути на сайті freelife.cv.ua і на каналі «Вільного життя» в Ютубі. Там чітко видно, що я знімаю на відео і не втручаюся в конфлікт, тим більше — не перешкоджаю господарській діяльності лісництва.

Тому таку заяву посадовця вважає способом впливу на журналістську діяльність. 18 липня 2017 року заява була зареєстрована в Кіцманському райвідділку поліції. Станом на 31 липня 2017 року в Ольги Кулько навіть пояснення не взяли. Очікувано, що дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносились, кримінального провадження не відкрито.

В приватних розмовах правоохоронці кажуть: та ж вас не били, техніку не потрощили, то й і не було перешкоджання. Пояснити, що журналістській діяльності можна перешкоджати і без фізичного контакту, а залякувати — не лише словами “покалічу”, “вб'ю” чи “заріжу”, поки не вдається. Або, як каже Микола Кобилюк, поліція боїться створити прецедент щодо представників медіа, або дійсно не знає, що таке порушення прав журналістів і чому не можна допускати в таких випадках безкарності, або просто ігнорує законодавство.

Зараз ж більше видається на те, що одним все, а іншим — нічого.

Надія Вірна,
регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області
Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Посольства США
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