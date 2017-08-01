29-річний чернівчанин намагався домовитись з керівником Глибоцького відділення поліції щодо «кришування» тіньового бізнесу

Чоловік неодноразово робив спроби дати хабар очільнику відділення. В результаті, працівники поліції в Чернівецькій області затримали зловмисника на гарячому. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.Правоохоронцю підприємливий чоловік запропонував щомісячну грошову винагороду, аби ніхто не перешкоджав роботі нових закладів з гральними автоматами.Отримавши від поліцейського відмову, чоловік усе одно продовжував наполягати на обговоренні та вирішенні даного питання.Про надходження пропозиції неправомірної вигоди поліцейський повідомив керівництво ГУНП та Управління внутрішньої безпеки в Чернівецькій області. 27 липня опівдні працівники обласного ДВБ НП, відділу ІОС УКЗ спільно з Слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області та спецпідрозділом «КОРД» затримали зловмисника безпосередньо при спробі передачі частини обіцяного хабара у розмірі 5000 гривень.Того ж дня працівники Чернівецького управління ДВБ НПУ, спільно з УЗЕ в Чернівецькій області та СУ ГУНП в Чернівецькій області провели обшук місця проживання «горе-підприємця». Ці ж дії поліцейські провели у гральних закладах міста Чернівці, Хотинського та Глибоцького районах. У ході обшуків правоохоронці вилучили спеціалізовані для азартних ігор платіжні термінали та комп’ютерну техніку, а також грошові кошти в сумі понад 10 000 гривень.Правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.Наразі затриманому оголошено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень передбачених статтями 369 частиною 3 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та 203-2 частиною 1 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з конфіскацією майна.