Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує боротьбу із ННН-рибальством, незважаючи на супротив

Чернівецький рибоохоронний патруль продовжує активну боротьбу з незаконним, непідзвітним та неконтрольованим рибальством, незважаючи на тиск на співробітників з боку порушників. Про це повідомляє Держрибагентство України.Так, 28.07.2017 близько 3-оіі години ночі, патруль в ході здійснення рибоохоронного заходу на Дністровському водосховищі в адміністративних межах села Мошанець Кельменецького району затримав двох правопорушників, які здійснювали вилов водних біоресурсів незаконними знаряддями лову, а саме сітками ставними в кількості 4 штуки, на металевому човні сірого кольору без номерних знаків. Було виловлено рибу загальною вагою 35 кілограм із збитками рибному господарству у розмірі 20000(двадцять тисяч) грн.Відносно рибалок складені протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.Під час здійснення рибоохоронних заходів невідомими особами було пошкоджено особистий автомобіль державного інспектора Чернівецького рибоохоронного патруля, а також здійснено спробу наїзду автомобілем на працівників патруля. Про ситуацію повідомлено працівників Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.Чернівецький рибоохоронний патруль закликає дотримуватись правил рибальства. Якщо ви помітили порушення, прохання оперативно повідомляти на всеукраїнську