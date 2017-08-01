У Сторожинецькому районі нетверезий водій насмерть збив пішохода

Для чоловіка удар іномарки на високій швидкості спричинив наслідки, несумісні з життям - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Жахлива автопригода сталася уночі на 28 липня поблизу селище міського типу Країсноїльці. 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Ауді А6» на іноземній реєстрації, здійснив наїзд на пішохода.
Внаслідок ДТП чоловіка розірвало навпіл.
Медичне освідчення водія «Ауді» на стан алкогольного сп’яніння показало, що молодик був нетверезий.
Наразі поліцейські з’ясовують всі подробиці та обставини даної автокатастрофи. Проводяться слідчі дії.