Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Вибіркові кримінальні провадження: посадовцям - усе, журналістам - дулю
В Чернівецькій області спостерігається тривожна тенденція щодо захисту прав журналістів. Коли журналіст чи журналістка пишуть заяву до поліції про злочин - перешкоджання законній журналістській діяльності, залякування, то правоохоронці здебільшого просто реєструють їх як просте звернення і “успішно” відписуються. Коли ж заяву пишуть чиновники, посадовці — кримінальне провадження відкривається нараз.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли. Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
в приміщенні Чернівецького підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (вул. Університетська, 20, І-й пов.) відбудеться засідання круглого столу "Два роки перспективному плану формування громад Буковини", на яке запрошені журналісти місцевих ЗМІ, експерти, представники крайової влади. Спікерами заходу будуть:
Неділя, 30 липня 2017 р.: Зелений театр, спортивні та дитячі зони, велодоріжки, електрокари, - такою може стати набережна Прута. - На Буковині з вересня Дністром курсуватиме дванадцятитонний двопалубний корабель. - Майструвати місто разом закликають чернівчан. - В одному зі спальних районів Чернівців влаштували "Вуличний університет". - Міносвіти пропонує зробити більше канікул для учнів і перейти на систему триместрів.