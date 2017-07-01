ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВ

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли. Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!
Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас. "Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи! P.S. Постріли в кадрі - це стріляли бандити. Арсенал вилученной у них зброї переданий в поліцію.