ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВ

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

10:25
28 липня

Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

10:24
28 липня

Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору

10:18
28 липня

У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесу

10:16
28 липня

У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаштувати набережну річки Прут

09:43
28 липня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона гривень податкової знижки

09:41
28 липня

Витрати на оплату навчання на військовій кафедрі до податкової знижки не включаються

09:40
28 липня

Алгоритм дій для незастосування штрафних санкцій через кібератаку

09:02
28 липня

Петро ФРЕЙ: «Без лісового господарства, деревопереробки гірські райони будуть дотаційними»

10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

10:31
27 липня

Чернівецькі платники сплатили більше одинадцяти мільйонів податкових боргів

10:05
27 липня

У Чернівцях встановлять контейнери для збору ртутних ламп

09:56
27 липня

На Буковині не вистачає швачок

09:28
27 липня

МАЙЖЕ 12 ТИСЯЧ ПАЧОК ЦИГАРОК ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ

09:24
27 липня

Затверджено Порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

09:23
27 липня

Чернівецькі працедавці цьогоріч на третину збільшили сплату ЄСВ

09:22
27 липня

Реєстрацію податкових накладних зупинено: алгоритм дій

09:20
27 липня

На Герцаївщиніпід час пожежі у господарській будівлі травмувався чоловік

09:09
27 липня

Спроба незаконно перемістити цигарки через кордон вартувала водієві сідлового тягача

09:05
27 липня

Скільки і чого засіяли у Чернівецькій області (підсумки сівби 2017)

09:04
27 липня

На Буковині використано природного газу 6,2 млн.м3

15:14
26 липня

Поліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на суддю

13:52
26 липня

Реконструкція кінотеатру імені І. Миколайчука вартує 32,4 млн. грн.

13:32
26 липня

У Садгорі будують новий клуб

13:28
26 липня

У Чернівцях розбудовують водопровідно-каналізаційні мережі на Роші, в Садгорі та на Калічанці

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
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Що, Де, Коли
28 липня о 11.00
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
28 липня о 17.00
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!


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ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВ

Вчора, 18:53 / Коментарів: 0
ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВВідео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас.
"Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи!
P.S. Постріли в кадрі - це стріляли бандити. Арсенал вилученной у них зброї переданий
в поліцію.

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