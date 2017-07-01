У АПУ збирають інформацію про діяльність РУХУ НОВИХ СИЛ по всіх осередках

Адміністрація Президента через обласні держадміністрації вимагає надати інформацію про діяльність осередків РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі по всій Україні.
Зокрема, стало відомо про низку фактів. Після акції протесту на Майдані Незалежності і біля Адміністрації Президента з вимогою скасувати позбавлення громадянства Саакашвілі Київська ОДА розіслала листи районним держадміністраціям з вимогою терміново подати списки всіх осіб, що мають відношення до РНС на місцях.
«Прошу надати інформацію про активність організації «Рух нових сил» (Михайла Саакашвілі) на території району/міста до 13:00 28.07.2017 року. Про проведені акції, розповсюдження агітаційної продукції», - йдеться у розпорядженні за підписом начальника Управління внутрішньої політики Київської облдержадміністрації Олександра Євстратова.
Також активісти РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі з Хмельницьку та Івано-Франківську повідомили, що у день акції під Адміністрацією Президента, з редакторами і власниками місцевих ЗМІ провели телефону розмову представники Служби безпеки України. Основна мета розмови: з’ясувати чи будуть місцеві ЗМІ публікувати яку-небудь інформацію про Михайла Саакашвілі.
Активіст РУХУ НОВИХ СИЛ з Сум розповів, що одразу після повернення з акції під Адміністрацією Президента, до нього завітав дільничний представник поліції. Формальною причиною візиту був той факт, що з вікон активіста нібито стріляли зі зброї, що жодним чином не відповідає дійсності.
Представники СБУ цікавились і співпрацею з членом політичної ради партії «РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі» Василем Курієм. Зокрема один з співробітників пропонував Курію разом боротися з лісовими злодіями.
Лідер РУХУ НОВИХ СИЛ на Тернопільщині повідомив, що напередодні візиту Петра Порошенка до міста співробітник СБУ цікавився чи не планує РНС акції під час візиту. А 27 липня патрульний постовий чекав Михайла Жирівського по дорозі до міськради із запитаннями чи не йде він на акцію і чи немає у нього партійної символіки.
Зателефонували ці фахівці з безпеки і до активіста РУХУ НОВИХ СИЛ Одещини Володимира Гавриша. Зокрема СБУшник поцікавився скільки людей з Одеси вирушає на акцію до Києва.
«Я тоді був саме на мітингу, тож відповів цьому добродію, що всі активісти РУХУ НОВИХ СИЛ вже давно у Києві», - розповів Гавриш.
Лідер РНС Хмельниччини Алла Погонець зазначила, що з СБУ їй телефонують напередодні кожної акції і основна мета дзвінку – отримати списки активістів, які прямують до Києва. День акції РУХУ НОВИХ СИЛ під АП не стало виключенням і 27 липня Алла Пагонець теж поспілкувалася з СБУ.
Активістів РУХУ НОВИХ СИЛ з Черкас розповіли про те, що СБУ чемно запрошувало їх на каву. Проте на цю пропозицію ніхто не погодився.
Нагадаємо, що 27 липня активісти та прихильники РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі провели віче на Майдані Незалежності, а потім вирушили до Адміністрації Президента з вимогою надати наказ про позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства України. Під Адміністрацією Президента між представниками РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та поліцією відбулася сутичка.
Прес-служба РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі
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