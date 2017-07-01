У АПУ збирають інформацію про діяльність РУХУ НОВИХ СИЛ по всіх осередках

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
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вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
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У АПУ збирають інформацію про діяльність РУХУ НОВИХ СИЛ по всіх осередках

Вчора, 13:19 / Коментарів: 0
У АПУ збирають інформацію про діяльність РУХУ НОВИХ СИЛ по всіх осередках Адміністрація Президента через обласні держадміністрації вимагає надати інформацію про діяльність осередків РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі по всій Україні.

Зокрема, стало відомо про низку фактів. Після акції протесту на Майдані Незалежності і біля Адміністрації Президента з вимогою скасувати позбавлення громадянства Саакашвілі Київська ОДА розіслала листи районним держадміністраціям з вимогою терміново подати списки всіх осіб, що мають відношення до РНС на місцях.

«Прошу надати інформацію про активність організації «Рух нових сил» (Михайла Саакашвілі) на території району/міста до 13:00 28.07.2017 року. Про проведені акції, розповсюдження агітаційної продукції», - йдеться у розпорядженні за підписом начальника Управління внутрішньої політики Київської облдержадміністрації Олександра Євстратова.

Також активісти РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі з Хмельницьку та Івано-Франківську повідомили, що у день акції під Адміністрацією Президента, з редакторами і власниками місцевих ЗМІ провели телефону розмову представники Служби безпеки України. Основна мета розмови: з’ясувати чи будуть місцеві ЗМІ публікувати яку-небудь інформацію про Михайла Саакашвілі.

Активіст РУХУ НОВИХ СИЛ з Сум розповів, що одразу після повернення з акції під Адміністрацією Президента, до нього завітав дільничний представник поліції. Формальною причиною візиту був той факт, що з вікон активіста нібито стріляли зі зброї, що жодним чином не відповідає дійсності.

Представники СБУ цікавились і співпрацею з членом політичної ради партії «РУХ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі» Василем Курієм. Зокрема один з співробітників пропонував Курію разом боротися з лісовими злодіями.

Лідер РУХУ НОВИХ СИЛ на Тернопільщині повідомив, що напередодні візиту Петра Порошенка до міста співробітник СБУ цікавився чи не планує РНС акції під час візиту. А 27 липня патрульний постовий чекав Михайла Жирівського по дорозі до міськради із запитаннями чи не йде він на акцію і чи немає у нього партійної символіки.

Зателефонували ці фахівці з безпеки і до активіста РУХУ НОВИХ СИЛ Одещини Володимира Гавриша. Зокрема СБУшник поцікавився скільки людей з Одеси вирушає на акцію до Києва.

«Я тоді був саме на мітингу, тож відповів цьому добродію, що всі активісти РУХУ НОВИХ СИЛ вже давно у Києві», - розповів Гавриш.

Лідер РНС Хмельниччини Алла Погонець зазначила, що з СБУ їй телефонують напередодні кожної акції і основна мета дзвінку – отримати списки активістів, які прямують до Києва. День акції РУХУ НОВИХ СИЛ під АП не стало виключенням і 27 липня Алла Пагонець теж поспілкувалася з СБУ.

Активістів РУХУ НОВИХ СИЛ з Черкас розповіли про те, що СБУ чемно запрошувало їх на каву. Проте на цю пропозицію ніхто не погодився.

Нагадаємо, що 27 липня активісти та прихильники РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі провели віче на Майдані Незалежності, а потім вирушили до Адміністрації Президента з вимогою надати наказ про позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства України. Під Адміністрацією Президента між представниками РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі та поліцією відбулася сутичка.

Прес-служба РУХУ НОВИХ СИЛ Михайла Саакашвілі
Тел: (067)509-57-36
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