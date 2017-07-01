Саакашвілі розповів про погрози від Порошенка

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Новини
10:45
28 липня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

10:25
28 липня

Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

10:24
28 липня

Коли виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору

10:18
28 липня

У Чернівцях 884 підприємці відпочили від бізнесу

10:16
28 липня

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09:43
28 липня

Чернівчанам вже повернули більше мільйона гривень податкової знижки

09:41
28 липня

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09:40
28 липня

Алгоритм дій для незастосування штрафних санкцій через кібератаку

09:02
28 липня

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10:42
27 липня

За добу на Буковині скоєно 11 крадіжок, 2 шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП

10:31
27 липня

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10:05
27 липня

У Чернівцях встановлять контейнери для збору ртутних ламп

09:56
27 липня

На Буковині не вистачає швачок

09:28
27 липня

МАЙЖЕ 12 ТИСЯЧ ПАЧОК ЦИГАРОК ВИЯВИЛИ НА КОРДОНІ

09:24
27 липня

Затверджено Порядок ведення єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій

09:23
27 липня

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09:22
27 липня

Реєстрацію податкових накладних зупинено: алгоритм дій

09:20
27 липня

На Герцаївщиніпід час пожежі у господарській будівлі травмувався чоловік

09:09
27 липня

Спроба незаконно перемістити цигарки через кордон вартувала водієві сідлового тягача

09:05
27 липня

Скільки і чого засіяли у Чернівецькій області (підсумки сівби 2017)

09:04
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На Буковині використано природного газу 6,2 млн.м3

15:14
26 липня

Поліцейські викрили злочинну групу, що скоїла напад на суддю

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26 липня

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯ ЗАШМОРГ ЗАТЯГУЄТЬСЯОстанніми днями загострилася ситуація на Донбасі: російські окупанти та їхні найманці, застосовуючи заборонені Мінськими угодами танки і артилерію, різко активізували бойові дії. Адже Путіну потрібні перемоги - він планує 2018 року знову бути переобраним на посаду президента РФ. Але Захід реагує на таку активізацію посиленням санкцій, які поступово душать російську економіку і викликають невдоволення простих росіян. Натомість Кремль активізує антиукраїнську пропаганду.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер! У Чернівцях на дострокові вибори мусять піти всі: депутати і мер!Вже майже два роки міські очільники не дають вільно дихати містянам. Війни всіх зі всіма уже добряче нам набридли.
Депутатський корпус має більшість, яка не підкорюється, не слухається, не поважає і ненавидить мера Каспрука. Тому всі його починання розбиваються об голосування більшості.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалок Катування людей і розбої у Заставнівському районі стали звичними з часів Бойчука та побиття рибалокХто не пам‘ятає, нагадаємо, що у квітні 2011 року тодішній голова Заставнівської РДА Михайло Бойчук жорстоко катував чотирьох своїх земляків. Їх карали за те, що нібито хотіли рибку половити на ставках голови. Тоді кілька озброєних людей на чолі з головою РДА впіймали 4-х місцевих жителів, котрі нібито хотіли порибалити у ставку «Блакитна Нива». «Рибалок» впіймали, прикували кайданами до електричних стовпів і били битами до посиніння. Людям повибивали зуби, покалічили, поламали кості і черепи. А синців на тілі було видимо-невидимо. Насамкінець голова РДА запропонував саракам втікати. Але перед цим попередив, що буде у них стріляти і тіла їхні кине у воду. Аби все виглядало правдоподібно. Вистрілив з рушниці кілька разів у повітря.
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Що, Де, Коли
28 липня о 11.00
вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".
28 липня о 17.00
в обласній науковій бібліотеці (вул. Кобилянської, 47, ІІІ поверх) відбудеться презентація персональної виставки Ігоря Талалая "Мистецтво карикатури". Ігор Талалай є членом Національної Спілки художників України, членом Асоціації карикатуристів України та багаторічним творчим наставником молодих художників, викладачем художньої школи ім М. Івасюка, лауреатом всеукраїнських конкурсів карикатури та учасником багатьох творчих виставок!


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Партнери

Саакашвілі розповів про погрози від Порошенка

Сьогодні, 10:18 / Коментарів: 0
Саакашвілі розповів про погрози від ПорошенкаКолишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив про погрози на свою адресу з боку президента України Петра Порошенка.

"У мене була двогодинна зустріч з Порошенком в березні цього року на Мальті. Це було дві години погроз і шантажу з його боку. З тих пір я стикався з різними неприємностями, я думаю, що це було його останнє попередження", - заявив він.
За словами Саакашвілі, Порошенко сам запропонував йому зустрітися на Мальті.
"Він мені говорив, що я повинен зупинитися, перестати критикувати, як він говорив, розгойдувати Україну, виконувати план Путіна ... на що я розсміявся йому в обличчя. Я йому сказав, що "план Путіна" - це те, що він робить. Тому що він встановив стратегічний альянс з Ахметовим, тримає в парламенті Хомутинника і інших бариг, і з ними домовляється. Я вважаю, що це - "план Путіна" набагато більше, ніж те, що я роблю", - зазначив Саакашвілі.
Також екс-губернатор заявив, що Порошенко, в разі, якщо він "заспокоїться", обіцяв йому на наступних парламентських виборах фракцію в парламенті і "свою маленьку нішу в українській політиці".
"Друге - він сказав, що якщо я спробую розгойдувати далі ситуацію і домагатися дострокових виборів, то, по-перше, він готовий вводити воєнний стан. На що я йому сказав, що у нього таких сил немає, з чим він начебто погодився. Тому він сказав, що навіть якщо ми не введемо військовий стан, ми будемо приймати індивідуальні заходи. І так загрозливо на мене подивився", - розповів Саакашвілі.
Також за його словами, Порошенко питав, чому він критикує його, а не, наприклад, Тимошенко або Авакова.
"Я сказав, що я критикую всю владу, особливо Авакова, але після того, як він став повністю контролювати уряд, вся відповідальність лежить на ньому. Якщо Тимошенко прийде до влади, вона стане об'єктом інтересу", - відповів Саакашвілі.
Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.
Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.
Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.
Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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