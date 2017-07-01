Саакашвілі розповів про погрози від Порошенка

Що, Де, Коли

вул. Садова 1, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка (біля фонтану) відбудеться прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами: "Гепатит С: дізнайся зараз, вилікуй вчасно!".