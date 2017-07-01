Опоблок в Чернівцях судиться з газетою “Час” через статтю про реванш

Депутати Чернівецької обласної ради та голова міської організації від Опозиційного блоку подали позов проти газети “Час” з вимогою спростувати та визнати недостовірною інформацію, яка була опублікована у виданні. Грошових вимог до видання в позові немає. Про це повідомляє регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області.
Мова йде про статтю доньки шеф-редактора видання та депутатки Чернівецької обласної ради Ольги Кобевко “Реваншу регіоналів на Буковині не буде”, яка була опублікована в травні 2017 року. Як повідомила телеканалу ТВА Ольга Кобевко, позов стосується її виступу на сесії.
Керівник міського партійного осередку “Опоблоку”, позивач Руслан Тулик зауважив на сайті телеканалу ТВА, що на нього зводять наклепи.
– Ольга, використовуючи газету свого батька, обливає брудом і дає недостовірну інформацію в маси читачам і не тільки. Вона стверджувала, що мене “нібито” побили. У мене є документи, офіційно у мене був струс мозку.
Напередодні заяви Ольги Кобевко місцевий Опоблок звинуватив депутатку у тому, що вона побила Руслана Тулика.
Голова Чернівецького обласного осередку Незалежної медіапрофспілки Микола Кобилюк вважає це наступом на свободу слова.
У коментарі для ІМІ шеф-редактор газети “Час” Петро Кобевко теж зауважив, що вважає цей позов тиском на газету, на ЗМІ та свободу слова і буде відстоювати свої права в суді. Юридичну підтримку газеті надає Інститут розвитку регіональної преси.Джерело