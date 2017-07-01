Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає:-Маленька, але горда Румунія відвісила гучного ляпаса російському держимордіОт такі новини не можуть не тішити!Візит Дмитра Рогозіна в Молдавію в п'ятницю був зірваний через відмову Румунії пропустити рейсовий літак з російською делегацією. За даними авіакомпанії S7, регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинів було заборонено входження в повітряний простір Румунії службою організації повітряного руху під приводом знаходження на борту "санкційної персони".Лайнер здійснив посадку в Мінську, після чого заступник голови російського уряду відправився в Москву регулярним рейсом "Аерофлоту" зі столиці Білорусі.Румунам величезний респек!