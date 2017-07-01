У Чернівцях затримали грабіжників, які обібрали голову суду

В Чернівцях затримали чотирьох грабіжників, які 10 липня увірвалися в будинок очільника обласного Господарського суду Бориса Желика і винесли з його дому 300 тисяч гривень. Як виявилось, троє з них – ветерани АТО, бійці добровольчого батальйону «Донбас». Усім від 25 до 30 років. Про це повідомляє PRESS-ЦЕНТР із посиланням на Подробности.
Відслуживши два роки за контрактом, чоловіки повернулись додому, але тривалий час не могли знайти роботу. Відтак, вирішили організувати пограбування. Аналізуючи електронні декларації, знайшли багатого суддю Бориса Желика. Півроку грабіжники слідкували за суддею. Перед нападом озброїлись ножами, автоматом і квадрокоптером.
В будинок судді увірвалися троє людей в масках, а четвертий слідкував зовні, чи поруч немає поліції. Нападники вдарили шокером дружину, зв’язали її, а потім взялися за самого Бориса Желика. Погрожуючи автоматом, вимагали показати, де лежать гроші, забрали 300 тисяч гривень і втекли.
Через два тижні усіх чотирьох знайшли. Одного впіймали в Києві, ще одного – на Прикарпатті, а інших двох – у Чернівцях. Зараз вони перебувають у слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство триває.