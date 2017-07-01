Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 27 липня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 348 звернень, у тому числі 24 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 17 крадіжок, 2 грабежі, 1 факт шахрайства, 3 злочини з наркотиками та 1 ДТП з травмованими особами. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 5 крадіжок, 1 шахрайство, та розшукано 2 безвісно зниклих осіб.



27 липня поліцейськими складено 138 адміністративних протоколів, з яких 129 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).

