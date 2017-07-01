Виникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекції

Чернівецька ОДПІ звертає увагу громадян, що платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:



- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.



У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними платника податків, такому платнику необхідно разом із заявою надати до податкової інспекції відповідні документи, що підтверджують право власності на такий об’єкт чи право на пільгу. Податкова інспекція за місцем проживання (реєстрації) платника податку проведе перерахунок суми податку і вручить такому платнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважатиметься скасованим (відкликаним).



Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, громадяни повинні сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.



Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.



