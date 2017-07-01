У Чернівцях архітектори і дизайнери дискутують як облаштувати набережну річки Прут

Воркшоп «Набережна річки Прут, як невід’ємна частина громадського простору міста Чернівці» відбувся у Чернівцях в рамках Міжнародного молодіжного архітектурного конкурсу ARCHIVISION -2017.



Організатори воркшопу - Національна спілка архітекторів України за підтримки Департаменту містобудування та земельних відносин міської ради і одного з найбільших виробників будівельних матеріалів - компанії Knauf.



У воркшопі взяли участь понад 30 архітекторів, дизайнерів, цивільних інженерів, конструкторів, фахівці суміжних професій з різних регіонів України. Про це інформує прес-служба міської ради.



Ціль огляду-конкурсу: виявити й відзначити проекти, які найбільш точно й комплексно відображають якісне поліпшення середовища перебування шляхом його перетворення, зокрема у Чернівцях – це нове бачення облаштування набережної річки Прут.







