Слідство у справі Насірова завершено, йому оголосили остаточну підозру – НАБУ

Слідчі НАБУ завершили слідство у справі щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю «5-му каналу», передає «Слово і Діло».«Учора йому було оголошено про підозру, і тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру», - відзначив директор Національного антикорупційного бюро.Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду. Він також уточнив: «Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена».