Слідство у справі Насірова завершено, йому оголосили остаточну підозру – НАБУ

Слідчі НАБУ завершили слідство у справі щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.
Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю «5-му каналу», передає «Слово і Діло».
«Учора йому було оголошено про підозру, і тому справа ця найближчим часом буде закінчена. Йому вже оголосили остаточну підозру», - відзначив директор Національного антикорупційного бюро.
Зі слів Ситника, вже наступного тижня цю справу можуть передати до суду. Він також уточнив: «Прокурор вже погодив детективу остаточну підозру. Відповідно, справа вже закінчена».Нагадаємо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».
Раніше суд не дозволив Насірову виїхати за кордон. Також Насірову вчергове не вдалося позбутися електронного браслета.