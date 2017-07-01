Витрати на оплату навчання на військовій кафедрі до податкової знижки не включаються

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку-резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг)у резидентів-фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом (п.14.1.170 п.14.1 ст.14 Кодексу).



Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначено ст.166 Податкового кодексу.



Згідно пп..166.3.3 п.166.3 цієї статті платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164,6 ст.164 Податкового кодексу, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на суму коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника та /або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.



Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться, зокрема, у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями (пункти 1,2 ст.11 Закону №2232).



Таким чином, навчання на військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з навчальним закладом договором на навчання за певним фахом для здобуття середньої професійної або вищої освіти, тому включення витрат за таке навчання до податкової знижки чинним законодавством не передбачено - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.