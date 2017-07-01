Петро ФРЕЙ: «Без лісового господарства, деревопереробки гірські райони будуть дотаційними»

ОФІЦІЙНО



Роман ЧЕРЕВАТИЙ, в. о. начальника Чернівецького ОУЛМГ.

- Держлісгоспи області ведуть лісове господарство на належному професійному рівні. Усі заходи, пов’язані з комплексом лісогосподарських робіт, проводять винятково за власні кошти. У 2016 році роботи з лісовідтворення, підвищення продуктивності лісів та поліпшення їх якісного складу, захист від хвороб і шкідників, охорона державного лісового фонду від незаконних рубок та пожеж, проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів потребували фінансування у 377,7 млн грн, яке було забезпечено держлісгоспами Чернівецького ОУЛМГ у повному обсязі.

Окрім того, за минулий рік держлісгоспи області сплатили до скарбниць усіх рівнів та до державних фондів 145 млн грн, що на 52,7 млн грн більше показника попереднього року. Обласне управління лісового та мисливського господарства робить важливі кроки в модернізації лісогосподарських підприємств саме у напрямку застосування природозберігаючих технологій. Придбана останнім часом лісгоспами техніка суттєво зменшує технологічний вплив на лісову екосистему. У 2015-2016 роках капітальні інвестиції наших лісогосподарських підприємств у розвиток виробництва становили 63,3 млн грн.

ДОВІДКОВО



ДП «Путильський лісгосп» створено у 1995 році за рахунок реорганізації Путильського лісокомбінату. Забезпечує роботою 345 працівників.

Тільки 43% його лісів належать до експлуатаційних. Решта – захисні ліси, які мають наукове, історичне, екологічне значення. З них виділені заказники, інші об’єкти заповідного фонду, яким лісівники забезпечують належний догляд.