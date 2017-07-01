Групу хуліганів судитимуть за тяжкі побої, що призвели до смерті одного потерпілих, інший став інвалідом

Прокуратурою області скеровано до Першотравневого районного суду м. Чернівці обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, які на Великдень, з хуліганських спонукань, нанесли тілесні ушкодження двом чернівчанам, відпочивавшим неподалік від Чернівецького обласного державного музею народної архітектури та побуту - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



Дії обвинувачених, один з яких неповнолітній, кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень) та ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого).



Крім того, за залучення до вчинення злочину неповнолітнього, дії одного із обвинувачених кваліфіковано за ч.1 ст.304 КК України (втягнення неповнолітнього в злочинну діяльність).



Нагадаємо, що 16 квітня до лікарні швидкої медичної допомоги були доставлені 21-річний та 27-річний жителі Чернівців, з численними забоями внутрішніх органів та струсом головного мозку. В подальшому, один із потерпілих від отриманих тілесних ушкоджень помер в лікарні. Інший – став інвалідом.





