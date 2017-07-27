Теми Дня ТВА четвер, 27.07.2017





Четвер, 27 липня 2017 р.:

- Анатолій Чесанов вирішив, що має право через вікно свого будинку залізти на сусідній дах і розбирати там стіну.

- За що у Саакашвілі норовлять забрати паспорт із тризубом?

- Як на Калинівському ринку наслідки зливи долали.

- Міносвіти пропонує зробити більше канікул для учнів і перейти на систему триместрів.

- Чергова спроба вивезення тютюнових виробів до Румунії зазнала невдачі.